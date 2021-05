Elecciones Hermosillo 2021: Propuestas y señalamientos de los candidatos a la alcaldía, en el debate organizado por el IEE

HERMOSILLO.- Con propuestas y planes, pero también críticas y señalamientos entre sí, ayer se celebró el primer debate entre los ocho candidatos a la alcaldía de Hermosillo organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

Célida López Cárdenas (Morena), Antonio Astiazarán Gutiérrez (Coalición PRI-PANPRD), David Figueroa (MC), Esther Salas (PVEM), Mirna Sotomayor (PES), José Celaya (PT), Francisco Félix (Fuerza México) y Carlos Ornelas (RSP) expusieron sus planes en temas de combate a la corrupción, derechos humanos, estrategias de salud y política y Gobierno.

Durante el evento se presentaron señalamientos entre los candidatos, dirigidos principalmente a Célida López y a Antonio Astiazarán, siendo el incremento de la deuda un punto muy retomado

LAS PROPUESTAS

Estas fueron las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Hermosillo, en torno a los temas de:

Derechos Humanos

Estrategias de Salud

Política, gobierno y cultura democrática

Combate a la corrupción

“La mitad del gabinete que me acompaña son mujeres que están atendiendo a las demandas de los colectivos de mujeres", Célida Teresa López Cárdenas (CLC), Morena.

DERECHOS HUMANOS

CLC: Dignificar el trabajo de policías, por eso la implementación de los jueces cívicos. Es muy importante profesionalizar a la policía, en donde se ha reducido un 60% las denuncias ante CEDH.

ESTRATEGIAS DE SALUD

CLC: El compromiso en esta campaña es crear la primera clínica de Adicciones, una clínica para mujeres para evitar que madres de familia abandonan a sus hijos con sus abuelos.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

CLC: Se ha elegido una terna para tener a posiciones relevantes donde siempre ha habido corrupción, durante esta administración se ha dado voz a los ciudadanos y se buscará continuar trabajando.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CLC: Se ha cancelado concesión de alumbrado público y en proceso PTAR, además se instaló por primera vez un sistema contable digitalizado.

"Vamos a impulsar un programa de digitalización de trámites para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes", Antonio Astiazarán Gutiérrez (AAG), “Va por Sonora”.

DERECHOS HUMANOS

AAG: La violación de los derechos humanos es un tema de todos los días, no sólo de la Policía, se vive cuando los niños no pueden salir a jugar, la jovencita no puede ir a la parada del camión.

ESTRATEGIAS DE SALUD

AAG: Pláticas permanentes contra las adicciones, contra la depresión, y contra la ansiedad y sobre todo impulsar espacios recreativos dignos.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

AAG: Recuperar el Miércoles Ciudadano y el Jueves en tu Colonia para que el Gobierno Municipal esté cerca de la gente y trabajar con comités ciudadanos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

AAG: Asumir una actitud frontal e involucrar a los ciudadanos en los procesos de vigilancia y contratación de obra pública y de servicios en el Gobierno Municipal.

“Lo que se necesitan son gobiernos sensibles que humanicen la política”, David Figueroa Ortega (DFO), Movimiento Ciudadano.

DERECHOS HUMANOS

DFO: Se tendrá un gabinete inclusivo en donde las preferencias sexuales no sean problema para la función pública. Se tendrá conducta incluyente, tolerante que aprecie y respete diversidad.

ESTRATEGIAS DE SALUD

DFO: La salud será un tema de agenda pública, se trabajará con visión preventiva y no correctiva, se buscará retomar la dirección de Salud Municipal.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

DFO: Se abrirá a ciudadanos el poder de la participación. Se crearán asociaciones vecinales y con ellos se elegirán obras a desarrollar.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

DFO: Transparencia absoluta, donde se gobernará desde la calle y se tendrá rendición de cuentas.

"Necesitamos apelar a la sociedad, que los ciudadanos se organicen, instalemos albergues, pidamos apoyo al gobierno", José Ruperto Celaya Jiménez (JRCJ), Partido del Trabajo

DERECHOS HUMANOS

JRCJ: El grave problema en Hermosillo es que los derechos humanos, no son ni tan derechos ni tan humanos, se necesita tomar acción inmediata.

ESTRATEGIAS DE SALUD

JRCJ: Activar de nuevo la salud municipal, la salud tiene que convertirse en una prioridad para el Municipio. No castigar al drogadicto, sino apoyarlo.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

JRCJ: La propuesta es la organización ciudadana, lo que se puede medir se puede mejorar, se buscará sectorizar Hermosillo en 18 partes y que cada regidor se responsabilice de uno.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

JRCJ: Ofrecer un informe mensual para que la gente sepa en qué se gasta cada peso de los impuestos. Predicar con el ejemplo.

“Tenemos gastos dentro de las administraciones municipales que no corresponden a las necesidades de la gente, Jesús Francisco Félix Armenta (JFFA), Fuerza por México

DERECHOS HUMANOS

JFFA: Enfocarse a resolverle los problemas al ciudadano, ellos están cansados de los señalamientos y lo que verdaderamente necesitan son soluciones.

ESTRATEGIAS DE SALUD

JFFA: Reactivar de regreso la dirección de salud pública municipal, rehabilitar los famosos consultorios del sector urbano y los dispensarios médicos del sector rural.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

JFFA: Cada peso que ingrese por concepto de predial que sea para la reconstrucción de Hermosillo.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

JFFA: Someter a funcionarios a controles de confianza para poder brindar esa certeza que solicita la ciudadanía.

"Nuestro proyecto representa una renovación generacional, de ideas frescas, energía y voluntad", José Carlos Ornelas González (JCOG), Redes Sociales Progresistas.

DERECHOS HUMANOS

JCOG: Se tendrá derecho al agua, derecho a igualdad, derecho al aborto según lo marque la ley. Se trabajará a través de programas de capacitación para sensibilizar

ESTRATEGIAS DE SALUD

JCOG: Creación de centros de salud de barrio donde se contará con sicólogos y trabajadores sociales para combatir adicciones y enfermedades mentales.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

JCOG: Se crearán conversatorios semanales con organizaciones civiles para saber cómo mejorar y se crearán convenios de colaboración con ellas para la toma de decisiones de Gobierno.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

JCOG: Se tendrá transparencia a través de plataformas digitales. Así como también se crearán herramientas financieras y jurídicas para prevenir corrupción.

"Como alcaldesa voy a transparentar el gobierno municipal, para devolver la credibilidad en los gobiernos", Esther Salas Reatiga (ESR), Verde Ecologista de México

DERECHOS HUMANOS

ESR: Se deberán ajustar las elevadas multas para erradicar las ‘negociaciones’ entre ciudadanos y policías.

ESTRATEGIAS DE SALUD

ESR: Implementar jornadas de salud en lugares que realmente necesitan la atención médica y no tiene ningún servicio.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

ESR: Que haya una participación ciudadana también en el Gobierno municipal, con representantes del sector empresarial, de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ESR: Abrir y lograr la participación ciudadana en la función de Gobierno, para volver a lograr la credibilidad de la ciudadanía.

"En mi gobierno seré receptiva, voy a escuchar y accionar para la protección de los ciudadanos", Mirna Leticia Sotomayor Zazueta (MLSZ), Encuentro Solidario.

DERECHOS HUMANOS

MLSZ: Uno de los temas más importantes son los derechos humanos, los tres niveles de Gobierno deberán ayudar para la seguridad municipal.

ESTRATEGIAS DE SALUD

MLSZ: Implementar acciones correctivas en las adicciones. Conexión directa con los centros que ya existen para la rehabilitación.

POLÍTICA, GOBIERNO Y CULTURA DEMOCRÁTICA

MLSZ: Hacer que los recursos con los que cuenta el Municipio, sean mejor administrados y habrá mayor transparencia.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

MLSZ: Vigilar el dinero del Ayuntamiento para poder facilitar el pago de recaudación, la segunda acción es implementar una auditoria fiscal.