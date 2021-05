Elecciones Hermosillo 2021: Es Movimiento Ciudadano única opción en crecimiento, sostiene David Figueroa Ortega

HERMOSILLO, SONORA.- “En Movimiento Ciudadano somos la única opción que va en crecimiento”, dijo David Figueroa Ortega, candidato a la Alcaldía por Hermosillo, al referir que tanto la candidata de Morena como de la alianza PRI-PAN registran un declive en las primeras encuestas.

Somos el único movimiento que va en asenso; no es un tema que no tengamos fundamento, todas las encuestas nos ubican ya al menos con dos dígitos a Movimiento Ciudadano, cuando hace una semana entramos a la competencia tan sólo con un dígito, comentó en conferencia de prensa con medios de comunicación.

Además, añadió Figueroa Ortega, el proyecto naranja es la única opción diferente para Hermosillo, la única opción distinta que el ciudadano está buscando y que merece tener.

En esta ocasión los hermosillenses tendrán una alternativa en la boleta distinta a lo que han tenido antes, pero además una alternativa 100% ciudadana, pues toda la planilla que lo acompaña son ciudadanos de a pie electos por sus propios vecinos y no por un partido.

Queremos presentarnos como esa opción diferente, esa opción de cambio que Hermosillo merece tener, porque la reelección que la ex alcaldesa está solicitando no es viable, la gente lo que dice en las calles, las voces dicen: es ‘castigo’; y no por otra cosa sino porque la reelección se aprobó pensando en una cosa: premiar o castigar al gobierno en turno, externó.