"El delincuente nos destrozó la vida": Familiar de bebé asesinado

HERMOSILLO, Sonora.- “El delincuente nos destrozó la vida con lo que hizo”, fueron las palabras de un familiar de Jesús Humberto, de tres semanas de nacido y que perdió la vida tras un balazo que recibió por parte de un hombre que le disparó al carro en el que se encontraba.



Luego de que se registrara una agresión armada en un domicilio situado en la colonia El Ranchito, a las 22:00 horas del domingo, al no superar las lesiones que sufrió por proyectil de arma de fuego, el recién nacido dejó de existir en el hospital HIES; familiar de la víctima exige justicia.



“Por qué hicieron eso si es una familia impecable. El papá del niño es un muchacho trabajador, la mamá también; no fuman, no toman, no se drogan, trabajan nada más. Por qué hicieron eso, si el niño estaba en su portabebé dentro del carro y por gusto le dio el balazo el fulano, nomás porque se le pegó la gana.



“Nosotros no conocíamos a nadie de ahí, sólo fue a comprar cena mi hijo, eran clientes asiduos de esa parte, estaban ellos comprando y le tocó”, externó la mujer.



Inconsolable por el homicidio de su nieto, la familiar comentó que su mamá del niño llevaba en un portabebé a su pequeño Jesús Humberto, ya que temía que ocurriera un accidente y le pasara algo si lo llevaba en los brazos.

“Ese fue el error. Si hubiera estado en los brazos de la mamá no le pasa nada, pero por buena ciudadana lo puso en el portabebé y mira… le tocó… el fulano le tiró el balazo al carro y al bebé le tocó en la pura frente”, detalló.

Vecinos de la colonia El Ranchito aseguraron que escucharon una ráfaga de balas, como si se trataran de armas largas, lo que los hizo tirarse al suelo y ponerse a rezar para que no les tocara una bala perdida.

“Yo traigo todo el brazo golpeado porque mi hermana y yo estábamos viendo La Academia y escuchamos los balazos, pero rápido, de esos como ametralladoras y nos tiramos de la cama, una de cada lado, al igual que mi hermano que estaba en la sala.

“Yo le pedía a Dios que no nos pasara nada. Ya no quisimos ni salir a ver, hasta que vimos las patrullas y vimos que habían matado a alguien”, mencionó una de las vecinas.

De acuerdo a los datos emitidos por autoridades policiales, en el lugar de los hechos encontraron a Elit Gustavo, de 23 años de edad, con varias heridas de bala en su cuerpo y sin vida.

Según testimoniales recabados por autoridades, en la agresión armada participaron dos vehículos de modelo reciente, donde viajaban los atacantes, quienes fueron directamente contra Elit Gustavo y le dispararon en repetidas ocasiones.

Se presume que el hoy occiso trató de esconderse detrás de un sedán, Chevrolet Spark, color rojo, pero los hombres armados le dispararon para terminar con su vida y le dieron al vehículo donde se encontraba el bebé en un portabebé, en el asiento trasero.