El corazón de Ana Lucía se ha detenido hasta por seis segundos; tú puedes ayudarla

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a una cardiopatía congénita, Ana Lucía Ochoa Morales requiere de forma urgente que se le coloque un marcapasos, pues con tan solo dos años de vida, se encuentra en riesgo de sufrir un paro cardíaco.

Ivania Morales, madre de la menor, explicó que fue desde el nacimiento cuando se le detectó una malformación en su corazón, llamada tetralogía de fallot.

Ana Lucía padece cardiopatía a sus dos años

Aunque la operaron de este padecimiento en agosto del año pasado, los médicos no le dieron el seguimiento adecuado a la pequeña, expuso, y fue hasta el mes de diciembre cuando se dieron cuenta que la cardiopatía no se había solucionado.

"Yo pienso que hubo negligencia porque dejaron pasar mucho tiempo sin atenderla; ella tuvo la cirugía el 25 de agosto y no se le volvió a dar seguimiento, incluso le pusieron cita hasta los seis meses", contó.

Ana Lucía requiere un marcapasos por cardiopatía a sus dos años.

"Se supone que la iban a ver en el Hospital Infantil en enero, pero el 23 de diciembre empezó a presentar crisis convulsivas, tuvo pérdida de conocimiento, la mirada perdida, temblores en el cuerpo, cuando vi eso me la lleve a urgencias al Imss, y me dijeron que la niña sufría bloqueos en su corazón", dijo.

Corazón de Ana Lucía se ha detenido hasta por seis segundos

Estos bloqueos, según explicó una cardióloga particular a Ivania, hacen que el corazón de Ana Lucía se detenga hasta por seis segundos, debido al esfuerzo que hace el órgano para bombear sangre al cuerpo.

Por esa razón es de urgencia que a la pequeña se le coloque un marcapasos, que ayude a este órgano a trabajar con normalidad.

El problema es que para eso la niña debe ser trasladada hasta Guadalajara, pues en Sonora no cuentan ni con el equipo, ni con el personal médico para hacer este procedimiento, siendo ese otro tema de preocupación para sus padres.

"Mi hija no puede ser trasladada a Obregón porque no hay marcapasos provisional y no hay médico, todo por cuestiones administrativas de nuevo año, entonces tenemos que hacer el envío directamente a Guadalajara", explicó Morales.

"El problema es que no hay fecha; el administrativo nos dice que los traslados son así, que son lentos, que hay que esperar, pero obviamente la niña no puede, ella está en riesgo de un paro cardíaco, que en cualquier momento le puede dar", manifestó preocupada.

Ante tal situación la familia optó por empezar a informarse sobre los costos de la cirugía, y la posibilidad de llevarla a cabo de forma particular.

Para lograrlo tienen que juntar la cantidad de 100 mil pesos, dijo, suma que esperan recaudar con una serie de actividades que iniciarán a partir de este fin de semana.

"Queremos ver la posibilidad de hacer la operación en un hospital particular, porque ya es mucho el tiempo y la niña ocupa esto con urgencia", expresó.

"Igual si nos llegan a dar fecha aquí, nos dijeron que solo nos iban a cubrir el traslado de la niña y mío, nosotros tenemos que ver donde nos vamos a quedar, como vamos a comer, y pagar el traslado de mi esposo, por eso queremos hacer estas actividades", añadió.

La primera actividad que realizará la familia, será una hamburguesada que se llevará a cabo este próximo 15 y 16 de enero.

La familia espera vender todas las hamburguesas que sean posibles, y recaudar el mayor montó de dinero que se pueda, por lo que invitaron a la ciudadanía a apoyarlos, y disfrutar de una deliciosa comida, mientras apoyan a la menor de dos años.

¿Cómo puedo apoyar a Ana Lucía y sus padres?

Puedes comprar una hamburguesa, este próximo 15 y 16 de enero, para apoyar a recaudar fondos.

El platillo tendrá papás, soda y hamburguesa a un costo de una por $100 pesos y dos por $200.

Para pedir, pueden comunicarse a los teléfonos: 662 112 8757 o al 662 380 4335.