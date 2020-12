El amor y el estudio “anclan” a Jason a Hermosillo

Jason Solis nació en Cali, Colombia, hace 28 años y durante su crecimiento, los viajes, el estudio y la fiesta fueron sus grandes pasiones. Incluso llegó a pensar que jamás podría asentarse en un lugar... hasta que conoció Hermosillo.

Más bien a una hermosillense: Andrea. Ahora, Jason está convencido de que donde esté ella, él podrá vivir plácidamente.

“Tenemos muchos planes. Andrea va a terminar su carrera en un año y medio, entonces los planes son quedarnos aquí un tiempo y en febrero empezar a vivir juntos, como un paso previo para conocernos más, reforzar la convivencia, y en uno o dos años, casarnos”, comentó ilusionado.

Cuando llegó a Sonora, el plan de Jason era quedarse durante dos años en Hermosillo y después irse a Dallas, Texas. Pero ahora eso ha cambiado, ya que Sonora le ha abierto un sinfín de oportunidades tanto laborales como personales, y quiere aprovecharlas al máximo.

“Llegué a Hermosillo porque me contactó un profesor de la Universidad de Sonora con el que trabajé anteriormente y me dice que está muy bien un programa de maestría en la Unison”, recordó.

Yo siempre he sido una persona que viaja demasiado a muchos países, pero ha llegado una etapa para mí, al conocer a Andrea, de asentarme en un lugar y comenzar a hacer vida”.

COMO EN CASA

La humanidad, naturalidad, sencillez y alegría de Andrea enamoraron a Jason y lo hicieron sentirse en “casa” en un lugar tan alejado y diferente a Cali, Colombia.

Aun así, aceptó que le ha costado acostumbrarse a la cultura de Sonora, más cuando su único referente de México eran las telenovelas.

“Yo tenía una imagen de México un poco diferente a lo que vi en Hermosillo; me imaginaba que todo era como en las novelas, pero me di cuenta que acá en Hermosillo todo es más cerrado, más reservado... en Cali, por ejemplo, aprendemos a bailar antes que a caminar, porque es la capital de la salsa. Aquí uno sólo baila con la pareja, son muy aprensivos y a mí me sorprendió eso”, mencionó.

Con todo y las diferencias culturales, Jason vio también una ciudad con una gran calidez humana, con una seguridad laboral mucho mayor a otras zonas y la posibilidad de explotar sus conocimiento al máximo.

Eso y, claro, su felicidad junto a Andrea.