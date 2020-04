Duro golpe

HERMOSILLO, Sonora.- El futbol sonorense pierde en todos los sentidos posibles si el Ascenso MX se convierte en una liga sin el derecho a subir a la máxima categoría y con Cimarrones como uno de los equipos involucrados, coincidieron representantes de las de balompié de la entidad.



En este que es su décimo torneo dentro de la categoría de Plata del futbol mexicano, el cuadro sonorense no podría llegar a la Liga MX a partir del siguiente semestre, junto a los otros once participantes en la liga.



El columnista Antonio Oropeza mencionó que esta situación no es nueva y que es claro que la Federación antepone sus intereses económicos sobre los deportivos.



“Los directivos del futbol véase, Femexfut, que son sólo unos empleados de los grandes inversionistas del futbol mexicano, ya tienen más de tres torneos avanzando poco a poco en busca de la desaparición de la liga de ascenso”.



Por su parte, para Fernando Mendívil, presidente de Ligas Unidas de Sonora, las consecuencias son en todo aspecto que conlleva a un equipo profesional del balompié, y evidentes de pies a cabeza en su estructura.



“Es una desmotivación para el club, para el aficionado, para el mismo futbolista tanto en lo deportivo, como en lo administrativo y en lo económico. Porque eso desmotiva en la inversión en capital deportivo y capital humano de aquí en Sonora”.



Además, Guillermo Miranda, presidente de la Liga Premier de Hermosillo, señaló que los principales afectados en esta posible decisión serían los jóvenes futbolistas de la entidad.



“Es que si el equipo no puede ascender a la liga MX, los jóvenes pierden el entusiasmo para hacer visorias y poder entrar a sus filas de un club. Los jóvenes sonorense quieren llegar a jugar profesional, ya sea pertenecer a un club grande o jugar en contra de ellos”.