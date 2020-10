Don Leocadio es bolero desde hace más de 40 años y no dejó de trabajar ni en la cuarentena

HERMOSILLO.- Don Leocadio Martínez Mancillas tiene 76 años de edad y él, llueve, truene o relampaguee no deja de trabajar, ni siquiera cuando inició la pandemia por coronavirus en el País.



Cada mañana acude puntualmente al puesto que tiene en el Jardín Juárez para bolear los zapatos.



Si no trabajo no como, así de sencillo es esto, toda mi vida he trabajado así que ni modo”, manifestó Martínez Mancillas.