Don Alberto deja la pala y la cuchara; ahora hace macetas

HERMOSILLO.- Don Alberto Arce Ontiveros trabajó toda su vida de albañil, pero con la llegada de la pandemia, y el poco trabajo que había, decidió elaborar diferentes maceteros de llantas recicladas para tener un ingreso.

Aprendí de un compadre que hacía en Empalme y luego fui viendo en las redes cómo hacer de otras formas y gracias a Dios le ha gustado a la gente, aquí me pongo en esta mesa y se me va el día haciendo las macetas, ahora a esto me dedico”, expresó Don Alberto.