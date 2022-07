Distractores y fallas del automóvil: las principales causas de accidentes en carretera

Las distracciones y las fallas en el automóvil son las principales causas de accidentes en carretera, por lo que es necesario tomar precauciones, afirmó Jorge Vega, coordinador estatal de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud.

Definitivamente una de los principales causas de los accidentes son los distractores, estamos muy apegados al uso de los teléfonos, incluso el solo hecho de modificar una canción de radio o cambiar una canción en el cel, eso quita esos cinco segundos de atención en el camino y son críticos en el momento de un accidente.

"Salir a carretera es un tema que se debe tomar con mucha cautela, ya sea por viaje de placer, o por viaje de negocios, si viajas en automóvil propio o en un auto rentado, en todos los casos debemos prever muchas cosas antes", señaló.

El paramédico recomendó en primera instancia, trazar una ruta correcta al destino que se desea llegar, y establecer los tiempos de llegada, con los respectivos descansos y paradas, si hace falta.

Te puede interesar: Mueren dos adultos y un bebé en accidente vial al oriente de Hermosillo

También enfatizó en que es muy importante conocer el clima de ese día, para prever si habrá tormentas, si van a tener señal de celular, y si el camino estará en condiciones adecuadas.

Pero lo más importante, dijo, es tener la unidad en que van a viajar en las mejores condiciones, ya que una falla automovilística puede ser crítica, y fatal, si sucede en un mal momento.

"Es muy importante revisar nuestro vehículo, asegurarnos de que funcionen las llantas correctamente, este es un tema muy importante, si no es que el más importante de todos", recalcó, " revisar que no tengan abolladuras, rasgaduras, o perforaciones. Es muy peligroso esto, porque si no la revisamos, un accidente puede resultar fatal. Igual el aceite, el agua, que tenga correctamente todos los servicios, y que el motor funcione", recomendó.

Asimismo recordó que el alcohol y otras sustancias embriagantes deben estar prohibidas al momento de conducir, sea en carretera o no. A las personas que planean salir estas vacaciones, les pidió que lo hagan descansados, totalmente lúcidos y con las recomendaciones ya descritas anteriormente.