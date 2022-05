Día del Maestro: Aprovecha la tecnología para enseñar idiomas

HERMOSILLO, Sonora.- A través de las redes sociales la maestra Melissa Cota ha creado una comunidad de alumnos virtuales que de una forma entretenida se han interesado en los idiomas.

Francés, portugués, inglés y coreano, son los idiomas que domina la Profe Meli, y que ha enseñado a alumnos a través de cursos intensivos en línea, además en su cuenta de Instagram “Meliclases” ofrece contenido gratuito de los idiomas y la cultura de cada país.

Melissa Cota, tiene 27 años y es de Hermosillo, es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Sonora y apasionada de los idiomas, además de dominar el inglés, francés, portugués y coreano ha llevado también clases de alemán y está interesada por el chino.

Pensé en estudiar idiomas por la carrera, pero estando ahí me topé con maestros muy buenos que le daban mucha pasión a sus clases”, expresa. “Era muy diferente la vibra de querer simplemente hablar idiomas, de querer hacer una comunidad”, comparte, “tuve la oportunidad de compartir con muy buenos maestros y compañeros, hubo un momento al terminar la carrera en que dije 'me gustan más idiomas que mi carrera'”.

Al salir de la carrera en busca de un trabajo le ofrecieron la oportunidad en una academia como maestra de inglés, fue su primera experiencia frente al aula, pues quería replicar los métodos que a ella le funcionaron como alumna para hacer las clases más llamativas.

No estudié enseñanza de idiomas, pero lo que dije es que soy alumna de idiomas y me gusta mucho”, dice, “y lo que sé que a mí me ha funcionado y no me ha funcionado para aprender, quisiera replicarlo para las personas que pudieran ser mis alumnos y funcionó”.