Destacan protocolos de seguridad en gasolinas 76 y Windstar

La estación de Gasolina 76, localizada sobre el bulevar Solidaridad y Camelia, cuenta con un protocolo certificado emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), al igual que la revalidación de 2019 y su respectiva aprobación, lo que permite enfrentar diversos tipos de incidencias, destacó el coordinador de Seguridad de la compañía gasolinera.



"También contamos con la capacitación del personal. Tenemos brigadas multifuncionales. Todos ellos, obviamente, cuentan con un plan de capacitación, desde que entran a operar en una estación y posteriormente con pláticas y cursos de evacuación, primeros auxilios y uso y manejo de extintores", expuso Óscar Guzmán.



El representante de las empresas gasolineras Windstar y 76 dijo que hay diferentes tipos de riesgo que pudieran presentarse en una estación de gasolina, recalcó, como incendios, derrames o choques con las bombas, pero los agentes de servicio de sus estaciones de servicio están plenamente capacitados para enfrentar esas situaciones y evitar incidentes mayores.



"Además tenemos los suficientes extintores, uno en cada bomba, tenemos en el área de descarga, en el área de diesel y a parte contamos con los paros de emergencia; contamos con eso, en caso de que se presente alguna contingencia", añadió.



El experto explicó que el paro de emergencia consiste en un botón rojo que, al presionarlo, corta inmediatamente el suministro de combustible, en caso de que se presente algún derrame o algún conato de incendio.



Además, resaltó, Gasolineras 76 cuentan con otros dispositivos, como las válvulas de corte rápido, en caso de que el dispensario o bomba reciba un impacto o alguna manguera se llegue a soltar, se activan las válvulas de corte rápido.



Situación ajena a la empresa



Sobre el incendio del vehículo que se registró en la gasolinera 76, de la colonia Las Flores, el coordinador de Seguridad de la empresa explicó que no representó algún riesgo para la empresa, ya que el personal actuó de acuerdo a los protocolos de seguridad y fue por una situación ajena a la empresa, destacó el coordinador de seguridad de la compañía.



Indicó que fue alrededor de las 10:00 horas del martes pasado, cuando un hombre, a bordo de un vehículo tipo pick up, color blanco, llegó al lugar a cargar gasolina en una de las bombas, pero la empleada despachadora detectó que el vehículo presentaba humo, producto de un posible incendio y le avisó que no podía atenderlo así.



"Ese vehículo ya venía humeando, traía, seguramente, un problema eléctrico y ya se veía como que se iba a incendiar y los agentes de servicio activaron su protocolo de emergencia.



"Lo primero es que no cargaron el combustible, invitaron al conductor y le apoyaron para mover la unidad y evitar de que estuviera en una zona de alto riesgo", dijo, "lo hicieron en el patio para poder ayudar y sofocar en el incendio, porque en el vehículo prácticamente ya se asomaban las llamas en la parte de abajo".



A través de las redes sociales se propagó una videograbación en la que se puede observar a una persona utilizando un extinguidor, el cual no funcionó y los internautas concluyeron que era propiedad de la gasolinera, pero el encargado de seguridad de la empresa aclaró que no fue así.



"Los agentes de servicio utilizaron equipos de aquí de la estación, no lograron sofocar, obviamente, el incendio. Se hizo la llamada correspondiente al 911 para esperar que las autoridades apoyaran con al sofocación del vehículo.



"Después llegaron los policías municipales", agregó, "utilizaron también los extintores de la empresa, pero no pudieron sofocar el incendio, era demasiado el fuego; en redes sociales anda un video donde utilizan un extintor que no sirve, pero a través de los videos de aquí el proveedor constató que no eran de nosotros, porque aquí su utilizaron cinco".



SIN RIESGOS



"Definitivamente ayer no hubo ningún riesgo, ni el personal, ni las instalaciones, puesto que se utilizó un protocolo en tiempo y en forma, y si el personal no hubiera estado calificado o entrenado, probablemente sí hubiéramos tenido un problema mayor en el área de carga", señaló.



El representante de las empresas gasolineras Windstar y 76 subrayó que, además de los dos simulacros que la UEPC exige que se realicen al año, la empresa está comprometida con la seguridad de sus empleados y sus clientes, por eso constantemente se capacita al personal que la conforman.