Después del derrame de químicos vecinos de la Piedra Bola piden reubicar laboratorio

HERMOSILLO.- Una mezcla de químicos en una empresa ubicada en la colonia Piedra Bola provocó una nube tóxica que afectó el ambiente con fuertes olores al grado que los cuerpos de emergencia evacuaron la zona.

El pasado miércoles elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar a atender la emergencia.

La corporación detalló que dos trabajadores manifestaron irritación en la garganta, en total 20 personas fueron valoradas, de estas 7 sufrieron irritación en la garganta y una mujer fue trasladada para valoración médica.

Alrededor de 10 domicilios contiguos fueron evacuados por cerca de 1 hora y media además de que en la iglesia San José, 20 niños realizaban su Primera Comunión y tuvieron que ser trasladados a otro templo.

La nube tóxica que afectó a los vecinos ubicados en Vildósola y Jesús Luján fue producto de una mezcla de cloro con ácido muriático en un laboratorio ubicado en esa dirección.

ESTÁN PREOCUPADOS

Ante esto vecinos del sector aseguran que ya han hablado con los encargados del lugar y le han solicitado a la empresa que se retire, pero esto no ha sido posible.

Nosotros no queremos ese negocio, no sabe cuántas veces en la noche me despierto si voy amanecer yo no sé de qué privilegios goza el dueño de ese negocio”, dijo la vecina María Jesús Ortiz.