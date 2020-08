Desean obras de drenaje en Bahía de Kino, pero hay dudas

ÚLTIMA DE DOS PARTES

Pobladores de Bahía de Kino sí desean contar con el servicio de drenaje, obra que ya se construye desde este año, sin embargo tienen dudas y requieren más información sobre esta infraestructura.

La alcaldesa Célida López Cárdenas informó que se invertirían poco más de 32 millones de pesos en el sistema de drenaje, en una planta de tratamiento de aguas residuales y en una laguna de estabilización en Kino Pueblo.

La obra, según Sergio Ávila, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), no tiene ni el 10% de avance pues se paralizó.

Cuando comenzaron las primeras excavaciones para las tuberías en algunas calles de la localidad, donde algunos residentes en desacuerdo, comenzaron a rellenar las zanjas que los trabajadores habían hecho y gran parte se debe a la desinformación y las dudas que los mismos pobladores de este lugar dijeron tener al respecto.

En un sondeo que EL IMPARCIAL realizó entre residentes y comerciantes de Bahía de Kino, uno de los principales temores de los pobladores es que el drenaje colapse debido a la inestabilidad del suelo y las aguas negras contaminen el mar, principalmente al Estero de las Cruces, del cual dependen muchas familias.

“Nosotros hemos pedido que el Gobierno nos explique todas las dudas. Nosotros les decimos: Si ya lo vas a poner, asegúranos que no lo vas a contaminar. Dinos con cuánto presupuesto cuentas al año para mantenimiento, que sería lo principal para que no colapse.

¿A dónde se van a enviar las aguas residuales? Porque están diciendo que sirve para regar las plantas de los camellones, para regar campos de golf, cultivos, pero aquí tenemos dos calles con camellones y no tenemos campo de golf, no tenemos cultivo, no tenemos nada de eso. Entonces, ¿a dónde va a ir esa agua si no hay esas opciones que argumentan ellos?”, cuestionó Cinthia, quien vive en este lugar.