Desde hace más de cuatro décadas piden señalamientos viales frente a la Central Camionera

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace más de cuatro décadas, locatarios cercanos a la Central Camionera han solicitado un semáforo peatonal, topes o reductores de velocidad. Y es que el cruce lo consideran peligroso para el peatón y ya se han registrado varias muertes por accidente.

La mañana del viernes pasado una mujer murió cuando fue atropellada en el bulevar Luis Encinas, frente a la Central Camionera, usuarios y comerciantes del lugar dicen: “¡Ya Basta!” a los accidentes y muertes en el lugar.

Comentaron que “muy seguido” se registran choques y atropellamientos sobre el bulevar, por la imprudencia, tanto de peatones que se cruzan sin precaución y conductores, quienes circulan a exceso de velocidad.

Roberto Ávalos, quien lleva más de 40 años como comerciante frente a la terminal de autobuses, aseguró que las autoridades jamás han hecho caso a las peticiones que han realizado por varias décadas.

Destacó que durante el tiempo que tiene vendiendo tacos de carne asada en la zona ha sido testigo de varios accidentes, especialmente atropellamientos con un trágico final, y una de las razones es porque no existe un semáforo que obligue a que frenen los autos.

Van varios (muertos). Es que la gente, muchas veces viene dormida en el camión y cruzan imprudentemente y luego, no hay ninguna patrulla, no hay semáforo preventivo, no hay topes, no hay nada”, agregó, “entonces, mucha gente pasa muy recio y por eso pasan los accidentes”.