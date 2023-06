Descarta FGR huachicol en explosión e incendio del Valle de Agualurca en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- La explosión e incendio que se registró el miércoles 31 de mayo en el Valle de Agualurca no fue ocasionado por prácticas de huachicol, aseguró el delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez.

El funcionario informó que no le presentaron esa información ante la Fiscalía de manera oficial tras lo ocurrido, pero investigará para aclarar ante la sociedad que dio por hecho esta situación.

Hay informaciones que no suceden pues, entonces se da por hecho y la sociedad las entiende, las comprende pero no ocurren en la realidad, es lo que yo les digo para dar una información hay que tener soportes necesarios porque luego con este tipo de informaciones que no son correctas, la sociedad se desespera y dice cómo es posible que no se esté haciendo nada en tanto tiempo pero no corresponden a la realidad”, externó.