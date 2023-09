Desafíos en el nuevo Hospital General del Estado: Atención a migrantes africanos y enfermedades no comunes

HERMOSILLO, Sonora.- El nuevo Hospital General del Estado recibe un promedio de dos migrantes por semana, procedentes sobre todo del continente africano, siendo la comunicación con estas personas y las posibles enfermedades infectocontagiosas los principales retos que enfrenta el personal al atenderlos, informó Jorge Rubén Bejar Cornejo, director general del HGE.

Sí los atendemos, son una población vulnerable y son un reto porque para empezar no hablan español, no hablan inglés, no hablan francés, no hablan los idiomas más comunes, y pueden tener enfermedades que no son comunes para nosotros, sobre todo los africanos.