Desabasto de agua tomó a algunos habitantes del Norte de Hermosillo por sorpresa

HERMOSILLO, Sonora.-El desabasto de agua tomó a algunos habitantes del Norte por sorpresa y sin plan de contingencia, como el caso de Francisco Acuña Fimbres, de la colonia CNOP, quien apenas ayer pudo tener suficiente agua para proveerse.

“Aquí nunca hemos batallado con el agua, hasta hace cinco días creo, me agarraron sin agua en el tinaco”, contó, “ahorita (12:00 horas) ya salió un chorrito, no sale con la presión que salió antes pero ya hay agua, y ahorita a las cinco vuelve la presión baja y no sube ni a la regadera ni al lavamanos”.

Al no contar con suficiente agua para bañarse entre semana, Acuña Fimbres comentó que acudía a casa de su madre en la colonia El Sahuaro, pero ella también se encontraba en las mismas condiciones.

Y sin tinaco…

En la colonia Cuatro Olivos también se presentó un abasto irregular de agua potable de manera imprevista, pues la vecina Ana Idalia Cortés mencionó que su familia, al no contar con tinaco, no pudo almacenar agua.

No tenemos tinaco, tenemos un tambo que nos acaban de traer porque no nos había tocado batallar con el agua, esta semana comenzó a partir del lunes, conseguimos un tambo para bañarnos”, dijo.

Según el testimonio de Cortés, quien trabaja de las 07:00 a las 19:00 horas, no tuvo agua sino hasta ayer por la mañana, pues entre semana el servicio en la colonia Cuatro Olivos comenzó a suspenderse a partir de las 19:00 horas y no llegó sino a las 05:00 horas de la mañana.