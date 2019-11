Denuncian falta de medicinas en HIES; Ssa afirma que ninguna farmacia tiene antibiótico

HERMOSILLO, Sonora.- Tras permanecer cuatro días sin medicamentos y sin personal para atender a pacientes pediátricos en el área de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil del Estado de Sonora, alrededor de 10 familias se manifestaron por fuera del edificio.

Mónica Badachi, madre de familia de una jovencita de 16 años quien permanece internada en el nosocomio a causa de una crisis asmática señaló que desde hace cuatro días la joven no recibe el medicamento correspondiente.

"Le han puesto otros medicamentos que la ayudan a mantenerse sedada, pero el que le ayuda no, estamos desesperados porque nos dicen que no dejaron el medicamento, los médicos y enfermeras están haciendo lo humanamente posible pero el director no nos da la cara", manifestó.

Al igual que Mónica, Carmen Liliana Tarango permanece en el HIES en espera de que su pequeña Liliana Alejandra, de tres meses de edad, reciba el medicamento para tratar una cardiopatía congénita.

"No tenemos nada en contra de los médicos y enfermeras, al contrario estamos muy agradecidos con ellos pero no es posible que no les hayan dejado el medicamento para dárselo a nuestros niños, que son los que están más graves", dijo.

FALTA MATERIAL

Además de la falta de medicamentos, los padres de familia denunciaron que no hay jeringas y gasas, entre otros materiales indispensables, así como la falta de personal ya que por cada paciente en Cuidados Intensivos debe haber una enfermera.

"No tienen jeringas, ahí están batallando las enfermeras, Dios no quiera que agarren una que ya es usada para ponerle medicamento a otro niño ya que no tienen con que inyectar", añadió Carmen García Luna, quien tiene hospitalizada a su hija de ocho años por crisis asmática.

ATIENDEN QUEJA

Luego de recibir el reporte de la falta de medicamentos y atención en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) la Secretaría de Salud informó que se atendió a los familiares de niños en terapia intensiva.

El medicamento que hace falta es un antibiótico especializado que actualmente no hay en ninguna farmacia de la ciudad, por lo que se haría el pedido a la Ciudad de México.