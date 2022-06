Dana, sobreviviente de ABC, quisiera ser Gobernadora

HERMOSILLO, Sonora.-En un vestido color lila, estilo princesa, Dana Camila Espinoza Ortiz celebrará sus 15 años al lado de su familia, que la ha acompañado en estos trece años en el proceso de recuperación tras sobrevivir al incendio de la guardería ABC.

La adolescente es una de las sobrevivientes del incendio en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 y aunque en apariencia no presenta ninguna afectación, sus órganos revelan lo contrario, lo que la ha llevado a depender de más de una decena de medicamentos, someterse a cirugías y tratamientos.

Te puede interesar: Hermosillo: Misa a los 13 años de la tragedia “ABC”

El 9 de julio cumple 15 años, pero su festejo se realizará hasta septiembre, debido a que el 21 de julio será intervenida por décima tercera ocasión y requiere recuperarse al 100 % para disfrutar en grande el evento tan esperado y anhelado por ella.

Entre sus planes está estudiar la carrera de Derecho o Ciencias Políticas, aspira a llegar ser Gobernadora o Presidenta con el propósito de que ninguna persona pase por lo que ella y sus compañeros de la guardería ABC.

No quisiera que otra gente pase lo que nosotros pasamos, quisiera ver un México o un Sonora mejor”, mencionó Dana Camila Espinoza, sobreviviente de ABC.

“También me gustaría irme a vivir a Canadá y allá formar una familia, tener trabajo”, puntualizó.

PROCESO DE RECUPERACIÓN

El proceso de recuperación para Dana Camila ha sido más difícil ahora que cuando era una niña porque entiende la magnitud de las secuelas que le ocasionó el incendio y las cuales le impiden hacer deporte y cualquier otra actividad física.

“Sé que todo lo que ha venido después, por ejemplo, ahora el mes pasado que nos dieron la noticia de que necesita esta nueva operación, pues no reaccionó bien, me dijo: ‘Ya no me hagas nada, déjame así, ya no quiero’, su reacción fue desconocida para mí, nunca se había puesto así, y es por eso, porque ha sido una cirugía por año”, explicó su madre Luz Alejandra Ortiz Bojórquez.

ACOMPAÑAMIENTO INCONDICIONAL

Para Dana Camila Espinoza Ortiz, el acompañamiento incondicional que ha recibido de su madre ha sido uno de los pilares más importantes para enfrentar las adversidades.

Próxima a cumplir 15 años, Dana es una jovencita que, pese a su fortaleza, resiente las secuelas que le dejó estar presente aquel 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC.

Y es que, aunque ya han pasado trece años, Dana aún necesita someterse a cirugías: Apenas en mayo le informaron que necesitaba otra.

Te puede interesar: Alfonso Durazo pedirá una disculpa pública a víctimas de la tragedia de la Guardería ABC

Su madre, Luz Alejandra Ortiz Bojórquez, reconoce que en esta ocasión la reacción de la joven no fue buena, pues a su edad le gustaría asistir a fiestas con sus compañeros y no ha podido hacerlo porque debe asistir a cada una de las citas médicas que tiene programadas.

En el colegio donde estudia tercer grado de secundaria están varios de sus compañeros de la Guardería ABC con quienes mantienen contacto, pero jamás hablan del incendio, dijo Dana, porque coinciden en que “hay mejores temas”.

EN LIBERTAD

Para ella y los demás, una de las molestias que enfrentan es sentir que, como sobrevivientes de aquel incendio, sólo son recordados en esta fecha y el resto del año les olvidan, mientras que ellos lo pasan en hospitales debido a su mermada salud.

“Se pierde de muchas cosas que a los 14 ó 15 años nadie nos queremos perder… esa es una realidad. Y como ella, todos sus compañeros”, expresó Luz Alejandra.

Con todo, su mamá no la ha dejado caer y continúa brindándole ánimos para que siga adelante sin flaquear un sólo momento, hasta lograr las metas que se ha propuesto desde pequeña.

Dana Camila y su familia participarán hoy en la marcha programada en conmemoración del incendio que conmocionó a Sonora y al mundo.