Crisis del Agua en Hermosillo: Urge eficientar el uso del agua “que ya tenemos” dicen expertos

En caso de no registrarse lluvias en este verano, no sólo ciudades como Hermosillo y Ciudad Obregón se verían afectadas, si no otras localidades que, se sabe, han tenido problemas con el abasto de agua, como Nacozari de García y Álamos, destacó Graciela Treviño, directora técnica de Comisión Nacional del Agua.

La solución a los problemas de desabasto de agua en los municipios la podrían tener los organismos operadores, consideró, ya que se podría aprovechar mejor el recurso mejorando la eficiencia física, es decir, invertir en la infraestructura para descartar fugas.

Nicolás Pineda Pablos, investigador de El Colegio de Sonora y experto en el tema del agua, resaltó que en Sonora se consumen cantidades “estratosféricas” de agua, específicamente en Hermosillo, ya que cada habitante utiliza en promedio 411 litros al día.

Pero quien más tiene el registro más alto de consumo del vital líquido es el organismo operador Agua de Hermosillo (Aguah), ya que la cantidad que se pierde con las fugas se lleva la mayor parte; la solución sería rehabilitar la infraestructura.

Debemos ser más eficientes en el agua que ya tenemos. Hay que tapar todo tipo de fugas, sobre todo en la red, hay que medirle más a la gente; también hay que medir los pozos, porque no todos los pozos de los que obtiene agua en Hermosillo están medidos”.

Reducir los patrones de consumo es otra de las posibles soluciones, especialmente en el consumo agrícola, ya que hay cultivos como el maíz y el trigo cuyo sistema de riego es por inundación.

Pineda Pablos enfatizó que las presas sólo podrían garantizar el consumo de entre tres y cuatro años, y si en Sonora se presentara una sequía extrema, estaría en serios problemas.

MENOS AGUA ALMACENADA

Graciela Treviño Macías, directora técnica del Organismo de Cuenca del Noroeste, explicó que el sistema de presas del Río Yaqui lo componen las presas Lázaro Cárdenas (“La Angostura”), Plutarco Elías Calles (“El Novillo”) y Álvaro Obregón (“El Oviachic”), y estas abastecen gran parte del Estado.

Detalló que las lluvias de este año no han sido las que se esperaban y hay una captación menor del recurso hídrico en las presas a la de años anteriores, pero la esperanza está en que se registren precipitaciones desde este mes y hasta septiembre, ya que no hay suficiente agua para cubrir todas las necesidades.

No, no es que haya una solución inmediata a corto plazo porque hay pozos, pero los pozos no se darían abasto con el volumen de agua que se requiere para riego y, aparte, económicamente no sería factible, por los costos de operación de consumo de energía eléctrica”, explicó.

AFECTACIÓN

En el caso extremo de que no lloviera en el verano, agregó, el sector más afectado sería la agricultura, ya que el consumo humano es la prioridad y éste se tiene contemplado desde la programación que se realizó desde el año pasado.

Comentó que año con año se realiza una proyección en cuanto a la cantidad de recurso que se usará para cada sistema: Consumo humano, agricultura e industria, y aunque el sector hidroagrícola consume más del 70% del agua, la prioridad está en el consumo humano -que es alrededor del 20%-, y el resto para la industria.

“El programa toma en cuenta el periodo de octubre a octubre. En este caso ya se hizo de octubre de 2021 a octubre de 2022, y con el actual volumen de almacenamiento, si no lloviera, estaríamos teniendo dificultades para dar el suministro a los riegos de octubre (de 2022) y la programación (para 2023) se vería afectada”, advirtió.