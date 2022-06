Cris Hiram, sobreviviente de guardería ABC, encuentra su identidad en el arte

HERMOSILLO, Sonora.-La escultura y el dibujo a lápiz son dos de las tantas habilidades con las que cuenta Cris Hiram Aguilar Rivera, quien a pesar de la adversidad, ha podido superarse y salir adelante, enfocándose en sus estudios y el arte.

El joven, de 16 años de edad, es uno de los sobrevivientes del incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009, donde fallecieron 49 niños y 86 más resultaron con lesiones.

A trece años de la tragedia, Cris Hiram es autodidacta en la escultura con plastilina y en el dibujo, y aunque tiene una habilidad nata para dibujar cualquier cosa, como muchos jóvenes de su edad se inclina por el anime.

“La escultura la empecé primero porque tuve una clase de hacer unas figuras plastilina y me sobró, y así empecé, y el dibujo desde siempre me ha gustado. La figura que más me gusta es la cabeza de un dragón; busqué una imagen de referencia en 2D para más o menos darme una idea y la hice en 3D”, explicó.

Aunque le gustaría tomar algún taller de arte para mejorar su técnica, su plan es estudiar Ingeniería en Mecatrónica, ya que tiene gran habilidad en las matemáticas y es fanático de la tecnología.

LAS COSAS NO HAN SIDO FÁCILES

A pesar de contar con el apoyo de su familia, para Cris Hiram no ha sido fácil el camino recorrido, porque como a muchos niños que lograron sobrevivir al trágico incidente, las lesiones sufridas aquel día lo han marcado para siempre.

Marcia Ivonee Rivera Coronado, su mamá, recordó el día en que su hijo empezó a tener problemas respiratorios.

“Cris estaba dormido cuando su papá llegó por él. Había sido viernes de películas y Cris había llevado una película y le preguntaron (a su papá) que si quería recogerla porque se le había olvidado en la sala, y él dijo que no, porque se le hacía muy raro que el niño estuviera dormido.

Entonces, cuando sale con él, es cuando pasa todo eso (el incendio), pero el niño iba intoxicado, él nunca se dio cuenta que el niño seguía dormido por esa razón. De ahí empezó todo”, relató.

La abuela de Cris Hiram fue quien detectó, una semana después del incendio, que su nieto se ahogaba y batallaba para respirar. Lo llevaron al hospital y descubrieron que tenía afectaciones en el 70% de uno de sus pulmones.

ES UN JOVENCITO COMO CUALQUIER OTRO

Los años siguientes fueron difíciles tanto para Cris como para la familia, resaltó Marcia Ivonne, ya que tuvo que visitar varios hospitales en México y el extranjero, someterse a cuatro cirugías y varios tratamientos costosos y agresivos.

“A los 6 años a Cris le detectaron Inmonudeficiencia con Predominio de Anticuerpos: Él no produce anticuerpos, tenemos que ponerle sustitutos.

“El inmunólogo, que lo sigue viendo, se lo puso como unos cinco o seis meses, hasta que me ofreció el subcutáneo”, enfatizó, “Me enseñó a ponérselo y se lo pongo cada 15 días. Dura como 40 minutos el proceso”.

Pero la actitud de Cris Hiram ha sido positiva, ya que siente el apoyo de sus amigos, su familia y de las personas que lo rodean, quienes lo han llenado de amor y comprensión, sin que se sienta distinto a las demás personas.