Covid no les arruina nada; ellos tienen graduación virtual

Luego de un ciclo escolar sin precedentes, en el que los estudiantes llevaron una buena parte de su educación virtual, la graduación también tuvo lo suyo y por primera vez los estudiantes que pasaron a otro nivel escolar se graduaron de manera virtual.

El Covid-19 quizá no les permitió continuar con la celebración que habían planeado, pero no les arruinó el gusto de graduarse y compartir este momento con sus familiares y amigos.

Ángela Moreno Tapia fue una de esas miles de estudiantes que terminó sus estudios de educación primaria con un promedio sobresaliente, y contenta, dijo haberse emocionado mucho durante la ceremonia de graduación virtual, ya que volvió a ver a sus maestros y pudo estar acompañada de su mamá, quien presenció todo desde Phoenix, Arizona, donde actualmente radica.

“Me siento muy bien, estoy muy feliz porque pasé con 9.1 en la primaria”, comenta la alumna de 11 años.

Me gustó mucho que mi mamá también pudiera verme, me puse un poquito triste porque no pudo estar aquí ni pude ver a mis amigos ni a mis maestros, pero sé que pronto todo va a pasar y volveremos a estar como antes”, expresa.