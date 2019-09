Continúa el crecimiento de las criptomonedas a pesar de la incertidumbre en su futuro desarrollo

No muchos conocen que la historia de las criptomonedas comienza con un invento de

David Chaum llamado ecash. Un método primerizo de pagos electrónicos encriptados. Sin embargo, el nacimiento de las criptodivisas tal y como las conocemos hoy en día no se considera hasta la llegada del Bitcoin en 2009. La moneda digital más famosa del mundo fue creada bajo el pseudónimo del ya famoso Satoshi Nakamoto, pero esto no le impidió convertirse, hasta día de hoy, en el criptoactivo más importante del mundo con alrededor de seis millones de usuarios en la actualidad.



En América Latina, la presencia del Bitcoin y otras criptomonedas ha ido creciendo en los últimos años. En 2017, por ejemplo, Colombia y Venezuela ocupaban el tercer y cuarto puesto en el ranking de países donde más había crecido el cambio de moneda local a Bitcoin y viceversa. Mientras que estados latinoamericanos como Bolivia o Ecuador todavía no han regularizado este tipo de monedas, otros como Argentina o la República Dominicana cuentan con un elevado número de cajeros especializados en sus calles.



México es también otro de los países donde las divisas digitales van creciendo cada vez más en popularidad. De hecho, es considerado el tercer país de Latinoamérica donde más usuarios de Internet utiliza alguna criptomoneda y se encuentra también entre los primeros a nivel mundial. Según estudios por la organización Statista*, 6 de cada 10 internautas mexicanos invierten en Bitcoin u otras monedas virtuales, algo por encima de la media global. Como no podía ser de otra manera, Bitcoin sigue siendo la más popular.



Asimismo, es necesario contextualizar este aumento de interés de los mexicanos por las monedas digitales. En su campaña electoral, el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, prometió mejoras económicas en diferentes áreas de producción. Tras meses de mandato, el Producto Interior Bruto ha sufrido una caída y se sitúa hoy en más de 18,5 millones de pesos. Es cierto que, en enero, el sueldo mínimo pasó de 88,36 a 102,68 pesos diarios, pero el 33,6 % de la población sigue viviendo en la pobreza. Eso sí, el 65,8 % tiene acceso a Internet.

Una de las razones que explicaría la menor presencia de las criptomonedas en México que en otros países de la zona como Brasil o Argentina es la falta de infraestructura. Si el país azteca invirtiera en compañías del sector, esto le daría cierta legitimidad y conseguiría atraer a más del 6 % de internautas mexicanos que actualmente utilizan alguna moneda virtual. A todo esto hay que sumarle los motivos que llevan, tanto a mexicanos como otros ciudadanos del mundo, a no invertir en Bitcoin, Ethereum u otras criptodivisas.

Por un lado, la ciudadanía es consciente de la elevada volatilidad de este tipo de monedas. La gente no está dispuesta a arriesgar parte de su fortuna, aunque sea una mínima parte, si no confían en que van a poder mantener o incluso aumentar esa inversión. Utilizar la tecnología de las divisas digitales no es tan fácil como parece, requiere tiempo y algo de estudio para ponerse al día.

Aun así, las ventajas de las monedas digitales siguen pensando más en la balanza. En primer lugar, hay quien valora positivamente que no estén emitidas por un banco central o el gobierno, pues eso les da más confianza. No hay que olvidar que gracias a la tecnología de cadena de bloques o blockchain, esta moneda cuenta con la seguridad y fiabilidad más potente hasta el momento. Crackear una transacción es casi imposible. Además de todo esto, es muy fácil controlar las fluctuaciones propias del mercado y consultar su valor actual para saber si es o no un buen momento para invertir.

Con los años, el interés por las criptomonedas ha ido creciendo en México. Sin embargo, un alto porcentaje de ciudadanos todavía sigue sin familiarizarse con nada que tenga que ver con la criptoesfera: tecnología usada, funcionamiento, ventajas e inconvenientes, etcétera. Mientras que algunos ven en Bitcoin y otras monedas similares el sistema económico y financiero del futuro, otros no llegan a confiar en el sistema ya que no cuenta con el apoyo del gobierno y banco central del país. Asimismo, México es ahora mismo un país donde el pueblo se preocupa por otras promesas electorales de AMLO como acabar con la corrupción y el modelo neoliberal, aumentar las pensiones y otorgar más becas estudiantiles. En este contexto, las criptomonedas juegan un segundo plano. Pero esto es algo común en todos los rincones del mundo. Seguramente sea cuestión de tiempo, pero las empresas detrás de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, entre otras, todavía tienen mucha campaña de marketing por hacer para ampliar su número de usuarios.