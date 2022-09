Consideran jóvenes que clases presenciales favorecen su preparación

HERMOSILLO, Sonora.- El regreso a clases presencial representó a los alumnos de la Universidad de Sonora una mayor dificultad para aprobar sus materias, sobre todo las relacionadas con prácticas o laboratorios, ya que consideran que no contaban con el aprendizaje necesario para el regreso.

Creo que el regreso a clases sí ha sido un reto”, aceptó Valeria Itzel López, estudiante de tercer semestre de Químico Biólogo Clínico, “las clases se me han hecho más fáciles en el sentido de que puedo preguntarle mis dudas de manera inmediata a los profesores.

Aun así, en lo que tiene que ver con laboratorios, o aquellas que tenían un grado de dificultad más elevado, sí se me hicieron un poquito difícil, ya que no tenía una computadora a la mano, o no sabía cómo buscar en la biblioteca, porque soy nueva en la carrera, prácticamente”, opinó.