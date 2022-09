Estudiantes esperan hasta hora y media por el camión

HERMOISLLO, Sonora.- Hasta hora y media es lo que esperan el camión los alumnos del Cecytes plantel La Manga, quienes solicitan más unidades de transporte público, pues aseguran que las que hay no se dan abasto y en ocasiones han tenido que caminar hasta tres kilómetros.

Humberto Sebastián Rivera, alumno del tercer semestre en la institución, señaló que la Línea 1 Manga tarda mucho en llegar y siempre va lleno, por lo que ha habido momentos en los que se ha visto en la necesidad de caminar tres kilómetros para tomar otro camión.

He tenido que irme caminando al distribuidor vial de Quiroga y García Morales para agarrar el camión porque aquí no se puede, he esperado hasta hora y media”, explicó.