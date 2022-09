Conductor del nuevo “Circuito Hospital General” de camión urbano busca dar buen servicio y ser amable

Consciente de la importancia de su trabajo, y de la necesidad de que todos los usuarios del transporte urbano lleguen seguros y cómodos a sus destinos, el conductor de la nueva línea "Circuito Hospital General", Juan Sergio Pérez Jiménez, busca ser servicial, y amable con los pacientes que se trasladan de una unidad a otra.

El joven, quien desde hace un año y un mes entró a trabajar como conductor, explicó que antes manejaba la línea 18, pero cuando abrió el nuevo hospital lo asignaron a esta ruta.

Desde entonces, realiza cerca de 13 vueltas diarias, del Hospital General del Estado al Nuevo Hospital de Especialidades, intentando siempre dar el mejor servicio, para que los usuarios que tomen el camión se sientan seguros de que van a llegar a sus citas, sin necesidad de gastar dinero en taxis o servicios privados de transporte.

"Yo desde que entré he notado que mucha gente no sabe que existe este camión, entonces siempre andan queriendo agarrar taxi o uber, aunque signifique gastar más.

"Por eso, yo me bajo y les pregunto a la gente a donde van, en las dos paradas hago lo mismo, tanto de un hospital como del otro, y les explico que yo voy directo, y que solo se les cobra 10 pesos, como cualquier otra unidad", dijo.

A las personas que requieren muletas o batallan para caminar, el joven los ayuda para subir, les carga las bolsas o maletas si traen, y les da prioridad en los asientos donde puedan descender más fácilmente.

Señaló que para él, dar un buen servicio es una acción de amabilidad y respeto hacia los usuarios, sobre todo ahora que muchos de los que se suben tiene alguna enfermedad o problema de salud, y requieren más ayuda.

"A mí me gusta hacer mi trabajo bien, de hecho, una instrucción que nos dieron es que nos esperemos de cinco a 10 minutos, para que la gente alcance a acercarse, y yo me espero, me bajo, les pregunto, e intento que todos aprovechen", comentó.