“El hospital está bien bonito, bien grande, bien limpio”: Pacientes del Hospital de Especialidades

HERMOSILLO, Sonora.- Pacientes que son referidos al Nuevo Hospital de Especialidades expresaron estar contentos de atenderse en este lugar, y sobre todo muy conformes con el espacio, ya que no solo el servicio fue más rápido, sino que todo el lugar estaba limpio y en excelentes condiciones.

Estoy muy contenta, me fue muy bien; el hospital está bien bonito, bien grande, bien limpio, me atendieron rapidísimo, no allá (HGE) no hubiese salido todavía”, expresó Martha Martínez Hernández, quien acudió a una valoración de nutrición.

La mujer contó que al principio se molestó un poco, porque la mandaron del Hospital General del Estado a este, sin haberle consultado antes, ni avisarle que ya no tomaría la consulta en las instalaciones frente a la Universidad de Sonora.

Aún así, al llegar, se sintió muy contenta, porque la atención fue de mucha calidad, como no le había tocado antes.

Al igual que ella, Luis Roberto Padilla, originario de Cananea, Sonora, comentó que jamás había visto un hospital como ese, con tan buenas instalaciones y servicios.

El hombre, quien acudió a una consulta de siquiatría y endocrinología, comentó que siempre salía inconforme del Hospital General del Estado, por el mal servicio, pero aquí fue diferente.

Mire, yo primero fuí al Domingo Olivares, de ahí me mandaron al Carlos Nava, pero no me quisieron atender porque tenía seguro; luego fuí al Hospital General y lo mismo, me trataban feo. “Pero ya vine aquí y luego luego me atendieron, la doctora me vio y me puso cita para mañana, porque hoy no tenían, pero me resolvieron, no hubo un no se puede, sino que me dieron una solución, además de que las instalaciones están muy modernas, algo que jamás había visto”, dijo.