Con escultura homenajean a perros mestizos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Como homenaje a los perros mestizos y animales rescatados, vecinos y visitantes develaron la escultura de un perro, en la colonia Misión del Real. Por la calle Israel González, entre la avenida artículo 123 y Mártires de Cananea, alrededor de 25 ciudadanos pasean cada día con sus mascotas en el área verde dedicada a ellos.

Según Amanda Téllez Sánchez, la estatua inspirada en su mascota “bodeguita” pretende crear conciencia sobre los temas de la adopción, animalitos en situación de calle y vulnerabilidad.

El mensaje que quiero difundir está plasmado en la placa y es adopción, esterilización, educación, no maltratar y no abandonar, quiero sensibilizar a las personas con el proyecto en sí”, mencionó.

Amanda, quien es rescatista de perros desde hace trece años, relató que hace unos once años ofreció su casa como hogar temporal a una perrita que encontró en muy mal estado en el estacionamiento de un supermercado. “Bodega es un rescate que hice hace muchos años y me quedé con ella, no pedí que el monumento fuera parecido a ella porque con él estamos honrando a todos los perritos”, indicó.

Antonio López se encargó de hacer la escultura con concreto, para ello invirtió aproximadamente 4 meses, y ahora está sobre la base de un asador reutilizado en el parque.

Invitan al parque

La vecina regala varias horas del día en el mantenimiento de área verde y señaló que está desde las 08:00 hasta las 20:00 horas apoyando en su limpieza y cuidado.

“Los vecinos pidieron una cajita de aportación voluntaria para el mantenimiento, suelen llevar alrededor de 30 pesos, con eso se compran escobas, cloros y pinol, a veces también hacemos convivios, somos una comunidad muy bonita”, expresó.

El parque se inauguró en 2015 y hasta ahora además de vecinos y otros locatarios, comentó que estudiantes de la UES se han ofrecido para hacer su servicio social en el lugar.

Invitó a los ciudadanos a visitar el parque y seguir las recomendaciones y reglas del lugar, como que cada dueño se haga responsable de su mascota y levantar las heces, además de no llevar hembras en celo.