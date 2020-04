Con el ‘12’ ausente

HERMOSILLO, Sonora.- Ni la cerveza a bajo costo ni las promociones en entradas ni todos los intentos para atraer de vuelta a los aficionados de Cimarrones de Sonora al estadio Héroe de Nacozari funcionaron en los últimos torneos del Ascenso MX, pero no siempre fue así.



En el Apertura 2016, el Rebaño del Desierto promedió una entrada de 7 mil 501 aficionados por juego, lo que fue la mejor temporada en asistencias; en ese certamen llegaron a cuartos de final y fueron eliminados por Mineros de Zacatecas.



A partir de ahí, el declive fue claro, y para el Clausura 2020 se promediaron apenas mil 829 personas por cotejo, en certamen en el que se jugó tres veces con aficionados, pues contra Celaya no hubo gente en las tribunas, ya como medida de la contingencia sanitaria.



En el segundo peldaño de torneos en los que Cimarrones metió más gente al Héroe de Nacozari está el Clausura 2017, donde terminaron en octavo lugar de la tabla y fueron eliminados también en la primera ronda de eliminación directa.



En él Apertura 2016 y el Clausura 2017, en la plantilla estaban jugadores con experiencia en Primera División como Othoniel Arce y Jorge “Kalú” Gastélum, además del medallista olímpico Néstor Vidrio, quien llegó para el segundo semestre, encabezados por Juan Carlos Chávez.



Para el Apertura 2017 y el Clausura 2018 la baja de personas en las butacas se empezó a sentir, pues se promedió 5 mil 723 y 5 mil 865 aficionados respectivamente, a pesar de que en ninguno de los dos torneos pudieron aspirar a Liguilla.



En la fiesta grande fue donde el equipo fue respaldado en gran medida por sus hinchas, pues contra Mineros tuvieron entradas de 9 mil 100 y 9 mil 545 en el Apertura 2016 y Clausura 2017 respectivamente, mientras que contra el San Luis acudieron 7 mil 528 en el Apertura 2018.



Para el Apertura 2018 las cosas no venían tan bien, pues en ese torneo promediaron entradas de 4 mil 174 personas, y a partir de ese certamen las cosas no pudieron mejorar hasta terminar con menos de 2 mil en el Apertura 2019.



No todo fue tristeza para los sonorenses en los últimos años, pues a estos números se les pueden sumar el lleno de 18 mil 322 que tuvieron contra Chivas en Copa MX en enero de 2019, la mayor entrada registrada en la historia del estadio, y la vuelta de los cuartos de final contra Dorados de Sinaloa en el Clausura 2019 cuando Diego Armando Maradona era el técnico de los áureos.