Con cautela eventos deportivos

Con cautela y sin apresurar las cosas es como las ligas de beisbol, sóftbol y slowpitch tomarán el hecho de recibir el visto bueno para poder reanudar la actividad tomando las medidas necesarias.

El martes por la tarde el Comité de Salud decretó que la Ciudad pasaría a semáforo naranja, y entre los cambios se permite la celebración de varios deportes, entre ellos los antes mencionados, siempre y cuando sean previamente aprobados, vía solicitud, por el mismo organismo.

Genaro Urías, presidente de la Liga Municipal de Beisbol comentó que no considera que sea el momento apropiado para saltar de nueva cuenta al diamante, ya que está consciente de la actualidad de la enfermedad en la localidad.

No se me hace el momento apropiado para iniciar, creo que el índice de contagios aún se está viendo un tanto elevado y más cuando hemos visto casos cerca, por eso les pido un poco más de tiempo y no desesperarnos, si ya tenemos cuatro meses sin actividad ¿qué no cuesta un poco más?”, aseguró el rector de este deporte en la capital de Sonora.