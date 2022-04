Comerciantes de Bahía de Kino afectados por falta de agua

BAHÍA DE KINO, Sonora.- Por sorpresa agarró la falta de agua a comerciantes y habitantes de Bahía de Kino, quienes desde temprana hora están sin el vital liquido a causa de una falla en infraestructura de la CFE la cual afectó al pozo que surte el agua en el sector.

El dueño del Hotel VB, José Berrelleza Domínguez señaló que en caso de que el servicio no sea restablecido este día, únicamente podrá abastecer este domingo con la reserva que tiene el hotel.

Me aguanta para el día de hoy y la noche, tengo de reserva 20 mil litros creo que si me alcanzan para hoy. De todos modos, ya pedí unas pipas de agua, si se me acaba nos van a surtir", comentó.