Colectivos feministas marchan en Hermosillo en contra de la violencia contra las mujeres y niñas

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas, y mejores políticas públicas que protejan a este grupo de la población, diferentes colectivos feministas marcharon desde el bulevar Francisco Kino hasta las Escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, parando totalmente el tráfico durante el trayecto.

La guerra contra las mujeres, en nuestras diferentes formas, no ha mermado, al contrario, se ha

recrudecido más, la guerra contra quienes nos encontramos en los márgenes de este sistema,

contra quienes no nos amoldamos a sus normas que constriñen nuestras libertades y derechos", leyó una de las coordinadoras de la actividad antes de iniciar la caminata.

"Nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen obligando a parir, en estas crisis las que

pagamos con la muerte y la enfermedad somos nosotras, las jodidas, las precarias, las enfermas, las trabajadoras, las que desobedecemos, las que deseamos otro mundo para nosotras y los nuestres, las que ahora estamos acá, porque sabemos que nuestra fuerza es nuestra convergencia", continuó.

Te puede interesar: Tras Marcha del 25N reportan 17 mujeres lesionadas en CDMX

En el movimiento estuvieron también invitados a participar mujeres y hombres transexuales, personas no binarias, y miembros de la comunidad LGBTQ, al ser, según palabras de las mismas activistas, víctimas del mismo machismo y sistema patriarcal que violenta a las mujeres.

MARCHA POR SU AMIGA

Una de las participantes de la marcha fue "Amiga", una mujer que por cuestiones de seguridad pidió ser identificada con este seudónimo para no revelar su nombre, pero que durante toda la caminata mantuvo en alto el retrato de su amiga de la infancia, la escritora e investigadora Raquel Padilla, quien falleció víctima de feminicidio en el 2019.

Amiga afirmó que a pesar de que el feminicida de Raquel está detenido, la justicia social no ha llegado, pues aún en Sonora no hay una verdadera cultura de denuncia que proteja a las mujeres víctimas de violencia, lo cual hace que prefieran callarse y terminen en finales tan lamentables como el de la escritora.

"Falta mucho para que haya justicia para las mujeres asesinadas, porque no es la solución solo meter a los feminicidas a la cárcel, sino que tenemos que cambiar como sociedad y sobre todo obligar a las instituciones a dar un trato digno a las mujeres que son víctimas de violencia", dijo.

Las mujeres tenemos miedo de denunciar porque en los Ministerios Públicos no se nos da un trato digno; si denunciamos nos revictimizan, nos cuestionan, incluso me ha tocado conocer casos de mujeres que van a denunciar e incluso las acusan sus amigos agresores por difamación y ellas pasan a ser las culpables", reclamó.

Amiga piensa que Raquel no denunció antes a su pareja por miedo, por saber que era vulnerable y que las instituciones no estaban capacitadas para protegerla; recalcó que su caso demostró que todas las mujeres eran vulnerables, y su recuerdo será un recordatorio de que las mujeres deben mantenerse unidas para no ser violentadas.