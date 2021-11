Tras Marcha del 25N reportan 17 mujeres lesionadas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversos colectivos feministas marcharon este jueves en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para denunciar las distintas violencias que viven las mujeres a diario.

La manifestación inició en el Monumento a la Revolución con destino a la plancha del Zócalo.

De las consignas que coreaban las manifestantes fueron: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Abajo el patriarcado que va a caer” y “Alerta que camina la lucha feminista por América Latina”.

Reportan 17 lesionados tras Marcha del 25N en CDMX

Al llegar al Zócalo se registraron algunos enfrentamientos con las policías que rodeaban el Palacio Nacional, sede del Gobierno y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad en dicha manifestación participaron mil 500 personas y se contabilizaron 17 mujeres lesionadas, en su mayoría policías.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención médica en el sitio a 17 personas, de las cuales 11 fueron mujeres policías, una servidora pública y cinco civiles, entre ellos un integrante de medios de comunicación. Ninguno requirió traslado.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiró una decena de martillos, tubos, desarmadores y otros artefactos generadores de violencia, conforme al “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”.