Cobijas y despensa harán la diferencia para don Antonio

Con buen sentido del humor y mucho ánimo es como Antonio Sandoval Guerrero enfrenta las dificultades, un hombre de 78 años, quien se ha quedado casi ciego, sin trabajo y vive solo en la colonia Hacienda de la Flor.

“Aquí vivo solo, no me llegó el amor todavía”, comentó con una carcajada, “tengo tres hijos pero no siempre pueden verme porque viven lejos, uno en el Palo Verde, la otra en la Y Griega y otro fuera de Hermosillo”.

Él se mantiene del apoyo que le llega de la Federación y los pocos ingresos que le deja la recolección de botes, actividad que no quiere dejar de hacer, aunque sea peligroso por sus problemas de la vista, ya que para él trabajar es una terapia.

Está ciego de un ojo y en el otro tiene cataratas.

Tengo una ayuda de cada dos meses, de López Obrador, pero no me quedo nomas con eso, ahí me la llevo cascareando de aquí y de allá con la recolección de botes porque me gusta mucho moverme”, expresó.

Entre las necesidades prioritarias que tiene Antonio está la de dos cobertores, ya que sólo cuenta con uno muy gastado; despensa y zapatos.

Para ayudar a Don Antonio puede acudir a su casa ubicada sobre la calle Luis López Álvarez #20, de la Hacienda de la Flor, donde se pasa la mayoría del día o traer su donativo a las oficinas de esta Casa Editorial, en Sufragio Efectivo y Mina, en la colonia Centro.