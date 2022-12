Cobertón navideño El Imparcial: “Hay noches que no duermo por el frío”, expresa Dolores; vive con su esposo en la Jacinto López

HERMOSILLO, Sonora.- “La pasamos tiesos del frío, hay noches que no duermo por el frío”, expresó Dolores Bustamante Sicarios, de 82 años de edad, quien vive con su esposo en la colonia Jacinto López y temen que este invierno sea uno de los más helados.

La pareja de adultos mayores, unida desde hace 40 años, coincidieron que solo tienen una cobija para ambos y debido a que viven solos y únicamente con la pensión otorgada por el Gobierno federal no es posible comprar colchas o ropa de invierno.

Nos llega la pensión y empezamos a pagar el agua, la luz, comprar comida y a repartir en lo necesario”, expresó Reyes Bracamontes Contreras, de 87 años, quien por no dejar sola a su esposa no ha podido juntar cartón y no encuentra trabajo por su edad.

Aunque viven en una casa de material, la pareja cuenta con varias necesidades, no solo económicas sino también de salud, debido a que Dolores necesita atención médica y al estar en silla de ruedas y no contar con un vehículo no es posible ir al centro médico.

Tengo unos tumorcitos en la cabeza, pero no tengo dinero para los estudios, me cobran 2 mil 500 pesos y me dicen que acuda lo más rápido para que me los quiten, pero no tengo con qué”, manifestó.

Además, desde hace cinco años está postrada en silla de ruedas a causa de una caída, la cual no le permite levantarse, mientras que don Reyes mencionó que tiene un problema de desgaste en una de las rodillas, la cual no le permite caminar al 100%.

Las personas que deseen ayudar al matrimonio Bracamontes Bustamante puede llevar sus donativos al periódico EL IMPARCIAL, en Sufragio Efectivo número 71 esquina con calle Javier Mina en la colonia Centro.