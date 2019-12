Cobertón Navideño: María Karina lucha para sacar adelante a sus hijos; necesita apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Como mamá de dos adolescentes, María Karina Del Cid intenta siempre dar lo mejor a sus hijos dentro de sus posibilidades, aunque asegura que es muy complicado poder cumplir con todo.



“Sí es muy difícil cuando estás sola, pero ahí la llevo, completándome siempre de aquí o allá para conseguirles las cosas que les hacen falta, aunque gracias a Dios hasta ahorita hemos salido”, expresó.



Sus hijos Leonardo Misael, de 16 años, y José Emilio, de 13, son su motivo para salir a trabajar a diario y dejarlos también es muy difícil para ella, pues desea que continúen como hasta ahora y sean jóvenes de bien.

“Cuando trabajo es mi mamá la que me los cuida, pero sí me da miedo porque aquí hay mucho malandro y siempre les digo que no vayan a hacer algo malo, y que de con mi amá no salgan. Lo bueno que son niños obedientes y hacen caso, pero da pendiente”, externó.Karina hace todo lo posible por conseguir el recurso para comprarles ropa de invierno y una cena para el 24 de diciembre, pero aún le hacen falta muchas cosas para el abrigo de los menores.“No tengo cobijas, más que una buena y somos tres; ropa para ellos me hace mucha falta porque ya no usan de niño y es muy cara, esas dos cosas son las que más me hacen falta”, señaló.Para ayudar a María Karina pueden donar cobijas o ropa de invierno en Quintanar 10A, de la colonia Real del Carmen, o llevar su donativo a las oficinas de EL IMPARCIAL.