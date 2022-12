Cobertón Navideño EL IMPARCIAL: Santos Trujillo necesita cobijas y sábanas

HERMOSILLO, Sonora.-La señora Santos Trujillo Tánori, de 62 años, necesita cobijas y sabanas para poder pasar el invierno, pues resiente más el frío, ya que vive con un dolor constante, debido a que permanece con los tornillos de una cirugía en su cadera, los cuales no se los han retirado por falta de dinero.

La vecina de la colonia Insurgentes, ubicada al Norte de la ciudad, señaló que actualmente reside con su hijo, su nuera y sus nietos, por pero los recursos económicos no son suficientes. “Está haciendo mucho frío y eso hace que me duela la cadera porque todavía tengo los tornillos de la operación que me hicieron, tengo tan poco dinero que no he podido ir a que me los quiten”, expresó.

Hace cinco años, la señora Santos tuvo una mala caída que le provocó una fractura en la cadera, por lo que continúa soportando las secuelas del incidente.

De acuerdo con el tesnio de la mujer, a veces recibe ayuda de sus vecinos en la colonia, pero su condición requiere más atenciones y señaló que una cobija para sus piernas le ayudaría, sobre todo porque pasa mucho tiempo fuera de su casa. “También me gustaría una nueva silla de ruedas porque la mía ya no rinde para más”, recalcó, “cualquier tipo de ayuda se aprecia, en especial en estas fechas”.

El Cobertón Navideño es una campaña que EL IMPARCIAL realiza cada mes de diciembre para brindar apoyo a familias que enfrentan una situación financiera difícil, especialmente a través de entregas de cobertores y frazadas para pasar el frío.

Si desea apoyar a la señora Santos Trujillo Tánori, puede traer su donativo a las instalaciones de esta casa editorial, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina, en la colonia Centro.