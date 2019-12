Cobertón Navideño: Duerme a niños temprano para que olviden cena navideña

"No sólo una, sino varias navidades no hemos tenido qué comer, pero lo importante es que estemos juntos como familia", fueron las palabras de Edna Judith Soto Heredia, madre de seis niños.

La familia vive en la casa número 555 de la calle Tres, en la invasión Guayacán al Norte de la ciudad.

En compañía de su esposo Roberto Silva, Edna Judith intenta sacar a sus hijos adelante, pero la falta de trabajo no les ha permitido avanzar.

"Es que mi esposo ahorita no tiene trabajo, hace trabajitos de albañilería, carpintería, electricidad, pero no ha conseguido y pues yo limpio casas o tiendas, pero no nos alcanza para comprar cartón para tapar los huecos de la casa.

"Apenas tenemos para comer y pues no tengo para comprarle a los niños nada de ropa o algo, menos cobijas, están muy caras", dijo.

Espera que esta Navidad sea diferente a la mayoría, ya que ha habido ocasiones que no tiene alimentos para la cena del 24 de diciembre y tiene que dormir a los niños temprano para que se les olvide.

EL IMPARCIAL y La i lo invitan a participar en el Cobertón 2019 y donar cobijas nuevas o en buen estado, que les serán entregadas en nombre de usted a familias necesitadas como la de Edna Judith.

Para hacer algún donativo puede acudir a las oficinas de esta Casa Editorial, localizadas en Sufragio efectivo y Mina # 71, colonia Centro, y para cualquier duda o aclaración puede marcar al (662) 2594700.