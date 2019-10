Claman por vigilancia en kínder de la Ley 57

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de familia y personal docente del Jardín de Niños Ley 57 solicitaron a las autoridades mayor vigilancia en el sector donde está ubicado el plantel, ya que la semana pasada les robaron dos veces, aunque aseguraron que los robos son casi una vez por semana.



El preescolar está ubicado en la esquina de las calles Monteverde y Ley Federal del Trabajo, donde su directora Gabriela Carrillo Rivera confirmó los atracos que constantemente se han presentado en la institución y solicitó ayuda de la Policía Municipal.



“Estamos muy molestos por los robos. En esta semana que pasó nos han robado dos veces, pero tenemos un historial grandísimo. Hemos salido afectados, y no nosotros como adultos, sino que hemos afectado a nuestros alumnos… a nuestros niños.



“Tuvimos mucho desmejoramiento porque dejamos mucha continuidad con nuestros planes; muy mal hemos estado. Todo lo que es el cableado eléctrico, nos han dejado sin luz y esta última vez nos dejaron sin luz y sin un minisplit casi nuevo, lo desbarataron allá arriba”, dijo.



PRONTA RESPUESTA DE SEC



La directora destacó que tuvieron pronta respuesta de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y les reparó las averías, pero los días jueves y viernes de la semana pasada los padres de familia optaron por llevarse a sus hijos a sus casas, ya que no tenían energía eléctrica.



“Ese día que me di cuenta de que nos habían robado me dio mucho coraje”, agregó, “me dieron ganas hasta de llorar, porque todas esas cosas la SEC nos la pone con mucho sacrificio, podría decirse, porque uno anda dando vueltas y eso, como para que vengan esos (ladrones) y se lo lleven así nomás.



“Estamos muy afectados y queremos que nos volteen a ver y que sepan que estamos muy impotentes. Sabemos que no somos la única escuela afectada en el Estado, ni en Hermosillo, ni en el sector, pero queremos tener mayor seguridad, no queremos que continúe esto”, expresó.



La docente explicó que el plantel cuenta con una persona que trabaja como velador y entra a las 22:00 horas, pero uno de los atracos sucedió entre las 15:00 y 21:48 horas, ya que a esa hora llegó a laborar y se percató de los hechos.