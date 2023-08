Cineastas sonorenses solicitan apoyo para realizar un emotivo cortometraje que aborda el autismo

Hermosillo, Sonora — Con el objetivo de generar conciencia sobre el autismo, un colectivo de jóvenes cineastas realizará un cortometraje acerca de los desafíos, pesares y alegrías de las madres que cuidan a niños con dicha discapacidad.

La producción es una iniciativa colaborativa entre el director Ari Ernesto Figueroa Aguirre y la productora "ARTIC Casa Creativa", en asociación con el colectivo de cineastas Morritas Films, reconocido por su enfoque en temas sociales relevantes relacionados con la mujer.

El corto se desarrollará en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y presentará la vida cotidiana de una madre mientras cría a su hijo con autismo. El espectador será testigo de los momentos tanto hermosos como desafiantes de su día a día.

Ari Figueroa, director del cortometraje, compartió su motivación personal detrás del proyecto. “Yo crecí con primos dentro del espectro autista y he vivido desde hace más de 7 años con dos hermanitos en el mismo. He notado cómo la vida de las personas que los cuidan, incluyéndome, cambia por completo. En su mayoría por una falta de empatía de terceros, los cuales no pueden ver la gran responsabilidad que representa.”

Zuzeth González, integrante de Morritas Films, destacó la importancia del cine como herramienta para promover la conciencia social: “El cine es una herramienta muy efectiva para generar conciencia y participación ciudadana. Con este cortometraje queremos que la gente hable sobre el tema, que comparta sus ideas, opiniones y sentimientos al respecto. Creemos que solo al hablar fuerte y abiertamente sobre el autismo, se puede lograr que más personas tomen conciencia y actúen en pro de un cambio positivo.”

Piden ayuda a la comunidad para financiar el proyecto

Para llevar a cabo este proyecto, los jovenes necesitan recaudar un total de $26 mil pesos para cubrir los gastos de producción y postproducción, que incluyen el alquiler de equipo, catering, transporte, maquillaje, vestuario y otros aspectos esenciales. Para lograrlo, han lanzado una campaña de financiamiento en la plataforma Kickstarter, donde la comunidad puede contribuir y ser parte de esta iniciativa significativa.

Es todo o nada

Los cineastas enfrentan el desafío de recaudar la cantidad total en un plazo de 41 días, ya que la plataforma de financiamiento requiere que alcancen la meta para recibir los fondos.

Para obtener más información sobre el proyecto y seguir su progreso, pueden visitar la página de Kickstarter o ponerse en contacto con el equipo a través de las redes sociales del colectivo ARTIC Casa Creativa y Morritas Films.

