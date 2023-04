“Quiero que sea independiente y nadie lo rechace”, dice la madre de un niño diagnosticado con autismo severo grado tres

HERMOSILLO, Sonora.- “Yo espero para Diego Nomar que en un futuro pueda ser independiente, que no necesite de mí, pero sobre todo que nadie lo mire de reojo ni lo rechace”, expresó Ana Linda López junto a su hijo de 4 años de edad, quien está diagnosticado con autismo severo grado tres.

El primer año de la pandemia Ana Linda y su esposo notaron que su hijo empezó a perder algunas habilidades con las que ya contaba, como el habla o la interacción con su entorno.

Aunque todos le decían que era normal por el encierro, su instinto de padres, pero el gran amor que le tienen a su hijo les hizo buscar una opinión profesional, y se dieron cuenta que el comportamiento de Diego no era algo insignificante, sino una sintomatología de su condición.

La familia siempre nos decía que no nos asustáramos, que era por la pandemia, pero quisimos una opinión médica y lo llevamos con una neurosicóloga a revisión, y ella lo diagnosticó con autismo grado tres, que es el más alto o severo”, relató.

Al principio no fue fácil para la familia asimilar esta nueva realidad, temían por lo que pudiese implicar en la vida de Diego, y no querían aceptar que ese era el futuro para ellos.

El profundo amor de la pareja hacia el pequeño los ayudó a superar juntos este proceso, y entender que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida llena de oportunidades y retos como cualquier otra.

Esto es todo un proceso de duelo que tiene altas y bajas, a la fecha a veces te acuerdas y dices ¿Por qué?, ¿Por qué si todo estaba bien?, te preguntas si hiciste algo mal en el embarazo, o intentas encontrar a quién echarle la culpa, pero al final de cuentas no hay algo que responda porqué pasan estas cosas.

Y aunque ha estado acompañada en todo este proceso, Ana Linda aseguró que lograr la inclusión aún es un tema complejo y lejano para la sociedad.

Ella ha visto cómo muchas personas ven con miedo a su hijo, o que los niños lo rechazan por su comportamiento, y por esa razón sigue luchando para que a Diego Nomar se le respete y valore en cualquier espacio a pesar de sus diferencias.

Me toca mucho ver el rechazo hacia Diego de niños, que cuando lo ven con estereotipias o algo se alejan, no quieren jugar con él, y ese el punto de hacer visible su historia, explicar que no porque el niño sea diferente los otros se tienen que alejar, y sobre todo educar a los papás, porque muchas veces el desconocimiento es de ellos, y se lo expresan a los más pequeños”, resaltó.