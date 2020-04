Choferes toman Centro de Pernocta

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que, afirman, no obtuvieron una respuesta positiva por parte de las empresas encargadas del servicio de transporte urbano, choferes se manifestaron cerrando el Centro Pernocta.



Minutos antes de las cinco de la mañana, la puerta del sitio ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas en la colonia Progresista fue cerrada por los choferes quienes no salieron a trabajar en forma de protesta.



Apolinar Castillo Valdés, secretario general del sindicato manifestó que esta medida se debe a que no hubo un acercamiento con el líder del colectivo de empresas de transporte, Servando Guevara, por lo que la molestia continúa.



“La empresa continúa haciendo pagos incompletos. A los empleados con enfermedades como diabetes, hipertensión y otras se les dijo que se fueran a su casa y recibirían un 50% del sueldo, pero están recibiendo mucho menos”, dijo.



Además a los choferes que continúan laborando también se les redujo su sueldo a un 50%, detalló, al igual que algunas prestaciones como bonos y apoyos han sido suspendidos temporalmente.



PLAN EMERGENTE



Para combatir la falta de servicio urbano en la ciudad un total de 300 taxis y más de 75 camiones emergentes prestaron el servicio a los usuarios.



El titular de la Dirección de Transporte, Carlos Morales Buelna manifestó que desde poco antes de las cinco de la mañana el centro pernocta fue tomado por empleados sindicalizados a raíz de los problemas entre los trabajadores y la empresa.



“La Secretaría del Trabajo es a la que le toca canalizar esta situación, pero para no afectar al usuario se decidió apoyar con transporte emergente”, dijo.



Los taxis y camiones están tomando las medidas de higiene necesarias, destacó, las cuales son tener unidades limpias, el uso de cubrebocas, así como el evitar transportar a más de 10 personas en las unidades de mayor tamaño.



“Durante todo el día vamos a estar apoyando con estas unidades hasta que haya un acuerdo entre ambas partes”, añadió.



INTENTAN NEGOCIAR



Morales Buelna puntualizó que se sostuvo una plática con los manifestantes, sin embargo se mantendrán a la espera del resultado de las negociaciones.



Hasta el momento no se ha tenido respuesta alguno sobre qué pasará con la situación que viven choferes del transporte urbano, se trató de localizar al director de transporte, Carlos Morales, así como al dirigente del Sindicato, Apolinar Castillo sin respuesta favorable.