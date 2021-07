Centro Anticipa atiende 600 consultas; 70% son personas menores de 35 años

HERMOSILLO, Sonora.- La semana pasada el Centro Anticipa en Hermosillo registro más de 600 consultas, siendo el 70% de las personas que acudió menores de 35 años, informó el director del lugar, Hiram Valenzuela Jiménez.

"Desde hace dos semanas para acá hemos visto un aumento en el número de consultas, siendo jóvenes de entre 20 a 35 años los que más acuden por la atención", dijo.

"Esta semana pasada tuvimos alrededor de 600 consultas, cuando previo a esta tercera ola teníamos no más de 200 consultas por semana o 250 máximos", agregó.

33% de las atenciones resultan positivas

En promedio se ofrecen a diario 122 atenciones, detalló, de las cuales aproximadamente un 33% salen positivas, siendo en el mayor de los casos la relajación de medidas lo que provocó el contagio.

"Hemos visto muchas personas que vienen secundarias a reuniones de tipo social, u otras de tipo laboral, hemos tenido pacientes que se reúnen porque hace mucho no se veían y otros que solo con familia, ya no hay un motivo exclusivo para contagiarse que no sea otro que la relajación de las medidas de protección", aseveró.

"Tampoco es la falta de vacunación, recordemos que la vacuna es solamente es una pieza del rompecabezas, lo más importante es el lavado frecuente de manos, el uso correcto de cubrebocas y la sana distancia", insistió.

El doctor hizo un llamado a las personas a continuar cuidándose y no bajar la guardia, para que Sonora no llegue a los índices "catastróficos" de contagio que se presentaron en junio del año pasado o inicios del 2021.