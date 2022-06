Causa polémica solicitud de crédito para Agua de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Al aprobarse por mayoría un financiamiento por 116 millones de pesos para el organismo operador de Agua de Hermosillo durante sesión extraordinaria de Cabildo, dicha decisión generó opiniones divididas entre los regidores.

El regidor del PAN presidente de la Comisión de Agua, Antonio Contreras Hermosillo, dijo que este financiamiento será a quince años y con este se buscará tener una mejor distribución del agua potable a las colonias de Hermosillo.

Sólo cuatro regidores votaron en contra de la iniciativa, uno de ellos Juan Carlos Jáuregui, quien es edil independiente; además de Vicky Espinoza, de Morena; Ibeth Fuentes, regidora independiente, y René García, del PT.

El regidor, quien voto a favor de la propuesta, mencionó que esta es una medida que tendrá impacto positivo en el organismo, al intentar tener números positivos al final del trienio.

René García Rojo, regidor del PT y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, quien votó en contra, apuntó que no existe claridad en lo que se utilizarán los recursos.

Son doce o trece proyectos que son ejecutivos, que no significa que se vayan a realizar porque no tienen financiamiento como tal. Además 116 millones no van a alcanzar para realizar todo lo que ellos proponen", indicó.