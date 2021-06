HERMOSILLO, Sonora.- Con la apertura tardía de las casillas por falta de funcionarios, casillas especiales con largas filas que llevaron a los electores a esperar más de 6 horas para tener su turno, e incluso un problema de violencia en la casilla de la Central Camionera, se vivió la jornada electoral del 2021 en Hermosillo.

Fue desde antes de las 05:00 horas de ayer, cuando comenzaron a llegar hermosillenses a las casillas para poder emitir su voto, poniendo sillas, taburetes e incluso acostados en sus autos o banquetas, para soportar la larga espera.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Aún cuando la mayoría traía sus cubrebocas, la sana distancia desapareció durante la jornada, pues pendientes de que no les robaran su espacio, estuvieron más pegados.

Yo intenté mantener mi distancia pero empezó a meterse la gente en medio, incluso pusieron sus sillas para votar primero y no se me hace justo, porque aquí hay muy pocas boletas y si no ponen orden los funcionarios, pues tampoco nos podemos dejar”, expresó Rodrigo Valenzuela, quien votó en la casilla especial ubicada en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

Esta misma situación, más el retraso de la apertura de las casillas, y el calor que alcanzó cerca de los 40°C en la ciudad, hizo que los ánimos se encendieran en la casilla de la Central Camionera, donde dos votantes se agarraron a golpes, siendo separadas por las personas que se encontraban en el lugar.

Casillas empiezan tarde y algunos olvidan a “Susana”. Foto: GH

Y es que muchos durmieron en el lugar en espera de la apertura de la casilla, que se supone debió ser a las 08:00 horas, pero pudo realizarse hasta pasadas las 11:00 horas, lo cual molestó a algunos.

La razón, explicaron en el lugar, es que no llegaron todos los funcionarios, lo que retrasó el proceso e instalación de casillas y urnas.

Primera vez que vota

Afortunadamente no todo fue malo, ya que muchos expresaron sentirse orgullosos de participar en esta elección, tal fue el caso de María José Botello, quien con 18 años emitió su voto por primera vez, en la casilla ubicada en el Parque de la colonia Pitic. “Tengo 18 años y es la primera vez que voto, me siento muy emocionada, esperemos poder hacer un cambio”, expresó.

La joven admitió que se sintió un poco nerviosa durante todo el proceso.

Aún así, una vez que votó su sentimiento pasó a convertirse en felicidad y orgullo, dijo, ya que siente que cumplió con su deber como ciudadana.

Nunca falla

Un caso parecido fue el de Elena Alicia López, originaria del municipio de Altar, quien con 68 años acudió a votar a la Casilla Especial del Aeropuerto Internacional, pues para ella, esta es una obligación a la que no puede faltar.

Desde que cumplí 18 siempre he votado, por eso yo le dije a mis hijos que me trajeran, no importa que no esté en Altar, uno tiene que votar y elegir a sus gobernantes”, manifestó.

Aunque sus hijos le dijeron que no fuera por el calor, faltar no era una opción para ella, y desde las 06:00 horas llegó al lugar para apartar su espacio.

Es la primera vez que voto aquí, me decían mis hijos que iba a hacer mucho calor, pero no importa, para mí es importante, no sé por qué, siento bonito pues, siento que de alguna manera así siento que aporto”, agregó

En diversas casillas de la ciudad la constante fue la apertura tarde, por falta de funcionarios de casilla, pero en el transcurso de la jornada se solucionaron los inconvenientes y todas se instalaron.

Minutos después de las 18:00 horas comenzaron a hacerse los cierres de casillas, siendo según comentarios de los mismos funcionarios, una elección con bastante participación ciudadana.