Casetas telefónicas... pocas, pero hay

HERMOSILLO, Sonora.- Están por toda la ciudad como si fueran un monumento a la antigua comunicación, son cientos de "esqueletos urbanos" que fueron casetas telefónicas y que todavía son utilizadas.



Aunque la mayoría no funciona, pues se encuentran vandalizadas ya sea desde el teléfono que está roto hasta la caseta que está en el suelo obstruyendo alguna banqueta, hay quienes aún las utilizan e incluso las prefieren al celular.

Dagoberto López Sandoval recordó que fue hace unos años cuando usaba las casetas telefónicas para mantenerse en contacto con familiares, primero con monedas después con las tarjetas de prepago."Las usaba normalmente para hablar a larga distancia cuando yo vine aquí mi familia se quedó en donde yo procedo, de Sinaloa, y las usaba para tener razón de mi familia", manifestó.

Lucio Talamantes, lustrador de calzadoque trabaja sobre el bulevar Hidalgo, comentó que prefiere hacer llamadas a ciertos números desde las casetas, pero tiene dos meses que no llama porque están descompuestas.



"Sí uso celular, pero me gusta más la tarjeta porque para llamadas de así de afuera, es mejor con tarjeta por ejemplo a un 01800 y no te cobra comisión", explicó.



Las tarjetas de prepago se siguen vendiendo en algunas tiendas, pero en la mayoría de los supermercados ya no las ofrecen, sólo el saldo a celulares, aseguró Lució.



Las casetas están ubicadas por fuera de lugares como hospitales públicos, oficinas gubernamentales y algunos parques.



LAS SUPERA LA TECNOLOGÍA



Ignacio Lagarda Lagarda, cronista de Hermosillo, comentó que las casetas fueron superadas por las nuevas tecnologías.



"Empezaron funcionando con monedas de hasta un peso y duraban unos minutos y cuando se acababa el tiempo una grabadora pedía que se echara otra moneda. Había que llevar muchas monedas para estarle echando", recordó.



En el mayor auge de las llamadas por monedas en casetas se hacían largas filas, ya que eran escasos los teléfonos de mesa



"Se modernizaron y las monedas fueron sustituidas por tarjetas electrónicas prepagadas que tenían un tiempo de duración. Eran muy utilizadas por estudiantes para llamar a sus casas o migrantes", indicó.



Ahora las casetas de teléfonos se pueden considerar aparatos de antigüedad, incluso reconoció el cronista tener un artefacto de estos en su vivienda que adquirió en Estados Unidos.



Ignacio Lagarda manifestó que estos aparatos todavía son útiles en las ciudades fronterizas, ya que son muy utilizados por los migrantes para llamar a sus países.



CUMPLIÓ SU CICLO



Aunque la telefonía pública a nivel internacional cumplió ya su ciclo de vida, Telmex dejó en operación los aparatos mínimos necesarios.



En un comunicado Teléfonos de México explica que el servicio ha decaído en las últimas dos décadas.



En México todavía hay un alto número de teléfonos públicos, poco más de 563 mil en todo el País, pues el órgano regulador no ha revisado este tema.



El informe de la empresa mexicana resalta que el Título de Concesión le obliga a proporcionar el servicio de casetas públicas telefónicas.



Y es el único operador que tiene que cubrir una densidad de cincocasetas por cada mil habitantes.Respecto a las averías de las casetas, en el comunicado Telmex señala que se debe a los problemas de inseguridad por los que atraviesa el País.

"Resultan altamente vulnerables, ya que además de ser vandalizadas para extraer sus componentes", indica el boletín, "también se ven afectadas por constantes accidentes viales, además de las cuestiones climatológicas".