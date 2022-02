Carolina Galaz desde niña siempre sintió curiosidad por la ciencia

Una historia de valor y tenacidad es la de Carolina Isabel Galaz Montoya quien es una de las pocas médicas genetistas en el País y es digna de contar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La especialista explicó que cuenta con un posgrado y alta especialidad en genética perinatal, ciencia que estudia la medicina a nivel de los genes para ayudar a diagnosticar raras enfermedades para saber como tratarlas.

Relató que desde niña le llamó la atención los estudios en particular los de ciencias naturales y entender como el medicamento ayudaba a combatir las enfermedades.

Recuerdo que una vez me lastimé el pie y mi mamá me dio una pastilla para el dolor y me quedé pensando por qué si me tomó una pastilla con la boca llega al pie, habré tenido unos cuatro o cinco años”, comentó.