Personas con síndrome de Down tienen muchas capacidades.

El síndrome de Down es una condición de vida en la cual la persona puede tener un rol en la sociedad como cualquier otra, ya que aunque afecta el coeficiente intelectual de forma leve, no sus capacidades para desarrollarse socialmente, explicó la especialista en genética perinatal, Carolina Isabel Galaz Montoya.

Una persona con síndrome de Down tiene muchísimas capacidades. Algo que tenemos que entender es que tenemos que dejar de ponerles límites y aceptar que son personas que tienen capacidades de subsistir por ellos mismos y que pueden tener hobbies, enamorarse, estudiar, trabajar y cumplir un rol en la sociedad como cualquier otra”, señaló.

NO HAY NIVELES

Galaz Montoya comentó que una de las creencias más comunes sobre este síndrome es que puede presentarse en diferentes niveles, lo cual es erróneo, ya que está demostrado que lo único que diferencia a un niño Down de otro, es el estímulo que recibe en su entorno.

“No hay tipos de síndrome de Down, eso es algo que tienen que tener claro, esta condición o la tienes o no lo tienes, no hay niveles o tipos".

“Lo que sí es verdad es que hay diferentes formas de adquirir el cromosoma extra, la más común que pasa en el 95% de los casos, es que sea esporádico, es decir, no es algo hereditario, pero sí genético, porque viene en tu ADN”, dijo.

Pero el que un niño vaya a tener síndrome de Down no quiere decir que no podrá hacer nada con su vida, aseveró.

“Al contrario, puede ser muy independiente, como cualquier otro niño, si se le enseña a eso y sus padres o personas que estén a su cuidado, son conscientes de la necesidad que tiene de estímulo”, insistió.

En cuanto a la expectativa de vida de una persona con esta condición Galaz Montoya afirmó que no se diferencia mucho de alguien que no tiene el síndrome, siempre y cuando no desarrolle alguna cardiopatía congénita, ya que son las enfermedades del corazón las que pueden afectar significativamente el 50% de los casos que hay de niños Down en el mundo.