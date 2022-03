Buscan con comités vecinales mejorarcolonias de HMO

HERMOSILLO, SONORA.- Para el vecino Florentino Olivarría, la colonia Centenario no pertenece sólo a las familias que residen en ella, sino a toda la población hermosillense, pues considera que se ha convertido en un punto para desarrollar actividades recreativas, artísticas y culturales.

Con 18 años de residir en el sector, el vecino asumió como presidente del Comité Creces Centenario y expresó la necesidad de que toda persona que quiera resultados visibles en su colonia debe asumir compromisos.

Nos daría mucho gusto que las familias transitaran tranquilamente, en un lugar seguro, donde se atienda la problemática, donde no anden batallando con los baches, las banquetas que están en mal estado, con los altos vehiculares, etcétera. Me da muchísimo gusto que venga la gente a disfrutar de la colonia porque no nada más es nuestra, es de toda la ciudad de Hermosillo”, señaló.