Búhos de la ECA se unen para ayudar a Don Pascual

HERMOSILLO, Sonora.- Desde que cerró la Universidad de Sonora hace dos años por la pandemia de Covid-19, han sido tiempos difíciles para Pascual Luna y su familia, quien vendía dulces en la Escuela de Contabilidad y Administración (ECA) y era la única forma de ingresos para sostenerse.

“Don Pascual”, como lo conocen dentro de la escuela desde hace 44 años, manifestó que algunos días la falta de dinero ocasionó que su esposa y su bisnieto, no tuvieran que comer.

“Anduvimos batallando con la vida pero con los vecinos todo estuvo bien”, dijo don Pascual, de 77 años de edad, ya que varias personas de la colonia le apoyaron con alimento o despensa para que tuvieran lo indispensable.

Junto a su esposa Carmen Cabanillas, de 88 años, quien está en silla de ruedas se dedican a la crianza de su bisnieto Alejandro de 6 años, quien desde los ocho meses de edad llegó a su casa.

En los tiempos en que la Unison no cerró por la pandemia, recordó que a diario se levantaba a las 05:00 horas para alistarse y llegar a trabajar detrás del edificio del Bufete Jurídico.

Vendía sodas, papitas, dulces, chocolates, pepihuates, horchatas para los estudiantes que iban rápido a sus clases, muchas veces me saludaban rápido porque iban apurados”, dijo don Pascual.

Extraña las mañanas ajetreadas, los alumnos que lo saludaban y los maestros con los cuales platicaba un rato en las mañanas y parte de las tardes.

Cómo no (extrañar a los alumnos), a todos, mientras tenga uno vida se acuerda, convive con sus recuerdos. Extraño las mañaneadas, el tráfico, pensando en mi mujer y en mi niño pero me encomiendo a Dios y vámonos a trabajar”, comentó.

En el patio de su casa está el carro que a diario llenaba de mercancía, las ollas, los envases y todo para irse a trabajar en la Universidad de Sonora y el cual no mueve hace meses.

Cuando tengo para la gasolina a veces lo muevo, pero cuando no, pues no. No hemos tenido para echarle, pero esperemos que pronto, primero Dios. Espero que a principios de septiembre podamos volver o si es antes mucho mejor”, indicó.